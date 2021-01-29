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Романчук: Из предпринимательской деятельности могут уйти до 40% ИП

29.01.2021 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Романчук: Из предпринимательской деятельности могут уйти до 40% ИП
Иллюстративное фото
Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук рассказал в Facebook о «плачевной и тревожной» ситуации на рынке труда в Беларуси.

Эксперт, в частности, обратил внимание, что в экономике Беларуси в декабре 2020 года было занято 4303,3 тысяч человек. Это на 30,2 тысяч меньше, чем было в декабре 2019 года.

За 2020 год было уволено на 48,5 тысяч больше человек, чем принято на работу. Это максимальное число за последние четыре года. С 2015 по 2020 годы число уволенных превысило число принятых на работу почти на 373 тысячи.

Далее экономист приводит цифры, которые характеризуют рынок труда в Беларуси.

1. Шансы на рынке труда найти работу, за которую «чистыми» будут платить $500 в месяц, меньше, чем 1 из 15.

2. Шансы для выпускника вуза найти работу, которая будет обеспечивать ему устойчивый карьерный рост, повышение в должности и рост дохода до $500 в месяц «чистыми», меньше, чем 1 из 20.

3. Шансы работника государственного предприятия попасть под сокращение, особенно в малых и средних городах, 1 из 3.

4. Шансы на то, что белорусские власти в ближайшие 2 — 3 года через государственные программы, льготы, поддержку номенклатурно-силовых фаворитов, создадут в стране 100 тысяч высокооплачиваемых, высокопроизводительных рабочих мест, 1 к 100.

5. Риски Беларуси в ближайшие годы потерять ввиду миграции более 100 тысяч человек (ИТ, строители, медработники, молодежь, инженеры, люди культуры, предприниматели), 1 к 2.

6. Риски пенсионеров в ближайшие годы получить снижение пенсии до $150 в месяц и меньше, 1 к 1,5.

7. Риски существенного роста дефицита высококвалифицированных кадров в сфере образования, здравоохранения, промышленности и управления, 1 к 1,3.

8. Риски того, что медианная, «чистая» (после уплаты налогов) зарплата в Беларуси в 2021 году снизится до $250, 1 к 3.

9. Риски того, что в ближайшие два года уйдут из предпринимательской деятельности до 40% ИП, 1 к 1,7.

«Все это безобразие творится под улюлюканье властей о полной занятости, благодетельности государства на рынке труда и удушение предпринимательской, творческой инициативы белорусов. И если вы не разделяете оптимизма власти в отношении ее шестой пятилетки, то это ваши проблемы. Поменьше нужно слушать всяких-разных «свядомых», — заключает Романчук.


Романчук: Из предпринимательской деятельности могут уйти до 40% ИП

Таблица: facebook.com/Jaroslav.Romanchuk
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