Лукашенко: начали наклонять Россию. Она самостоятельная не нужна сильным мира сего

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко на встрече со студентами в БГУ затронул и тему событий, происходящих в России. Президент отметил, что сегодня наша страна-соседка сильна и независима, а это может не устраивать сильных мира сего. Об этом пишет БелТА .

По словам Александра Лукашенко, в России 90-х очень плотно работали представители западных спецслужб и управляли некоторыми процессами.





ФОТО: БЕЛТА

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