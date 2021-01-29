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Лукашенко: начали наклонять Россию. Она самостоятельная не нужна сильным мира сего
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на встрече со студентами в БГУ затронул и тему событий, происходящих в России. Президент отметил, что сегодня наша страна-соседка сильна и независима, а это может не устраивать сильных мира сего. Об этом пишет
По словам Александра Лукашенко, в России 90-х очень плотно работали представители западных спецслужб и управляли некоторыми процессами.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко на встрече со студентами в БГУ затронул и тему событий, происходящих в России. Президент отметил, что сегодня наша страна-соседка сильна и...
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