В матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии»

Источник материала: ОНТ

Бывший игрок «Динамо» Егор Шарангович не помог «Нью-Джерси» в матче Национальной хоккейной лиги против «Филадельфии».

«Дэвилс» уступили со счетом 1:3. Белорусский форвард провёл на льду восемь с половиной минут, результативных баллов не набрал. Коэффициент полезности Шаранговича – минус 1. Решающим стал третий период, в котором победу «Филадельфии» принесли голы Михаэля РАффля и Клода Жиру. Первой звездой матча признал голкипер победителей Картер Харт: он отразил 33 броска.

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