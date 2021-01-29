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В матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии»
Источник материала: ОНТ
Бывший игрок «Динамо» Егор Шарангович не помог «Нью-Джерси» в матче Национальной хоккейной лиги против «Филадельфии».
«Дэвилс» уступили со счетом 1:3. Белорусский форвард провёл на льду восемь с половиной минут, результативных баллов не набрал. Коэффициент полезности Шаранговича – минус 1. Решающим стал третий период, в котором победу «Филадельфии» принесли голы Михаэля РАффля и Клода Жиру. Первой звездой матча признал голкипер победителей Картер Харт: он отразил 33 броска.
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Бывший игрок «Динамо» Егор Шарангович не помог «Нью-Джерси» в матче Национальной хоккейной лиги против «Филадельфии». «Дэвилс» уступили со счетом 1:3. Белорусский...
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