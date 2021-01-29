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Лукашенко рассказал о "тайной" инаугурации

29.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал о "тайной" инаугурации

Александр Лукашенко сегодня в БГУ на встрече со студенческой молодежью ответил на вопросы, касающиеся домыслов о якобы "тайной" инаугурации и рассказал о том, что накануне церемонии готовилась провокация. Об этом сообщает БелТА. 

Глава государства напомнил, что когда была избирательная кампания он много раз озвучивал информацию о возможных провокациях, целью которых была дестабилизация в Беларуси. Такая информация поступила и накануне церемонии инаугурации. 


ФОТО: БЕЛТА

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Александр Лукашенко сегодня в БГУ на встрече со студенческой молодежью ответил на вопросы, касающиеся домыслов о якобы "тайной" инаугурации и рассказал о том, что...
 
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