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Лукашенко рассказал о "тайной" инаугурации
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня в БГУ на встрече со студенческой молодежью ответил на вопросы, касающиеся домыслов о якобы "тайной" инаугурации и рассказал о том, что накануне церемонии готовилась провокация. Об этом сообщает
Глава государства напомнил, что когда была избирательная кампания он много раз озвучивал информацию о возможных провокациях, целью которых была дестабилизация в Беларуси. Такая информация поступила и накануне церемонии инаугурации.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко сегодня в БГУ на встрече со студенческой молодежью ответил на вопросы, касающиеся домыслов о якобы "тайной" инаугурации и рассказал о том, что...
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