Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня в БГУ на встрече со студенческой молодежью ответил на вопросы, касающиеся домыслов о якобы "тайной" инаугурации и рассказал о том, что накануне церемонии готовилась провокация. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства напомнил, что когда была избирательная кампания он много раз озвучивал информацию о возможных провокациях, целью которых была дестабилизация в Беларуси. Такая информация поступила и накануне церемонии инаугурации.





ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram