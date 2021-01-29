Картину Боттичелли продали более чем за $92 млн

Источник материала: ОНТ

Картина «Портрет молодого человека с медальоном» кисти итальянского художника Сандро Ботичелли была продана за 92,2 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке. Об этом информирует Sotheby's.

Полотно Ботичелли датируют примерно 1480 годом. Как сообщает The Wall Street Journal, изначально эксперты оценивали картину не менее чем в 80 миллионов долларов.

«Портрет молодого человека с медальоном» – самая дорогая работа художника эпохи Возрождения из когда-либо выставлявшихся на аукционе. Последнюю ставку сделал русскоязычный покупатель, чье имя не разглашается.

Фото: twitter / sothebys

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