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Картину Боттичелли продали более чем за $92 млн
Источник материала: ОНТ
Картина «Портрет молодого человека с медальоном» кисти итальянского художника Сандро Ботичелли была продана за 92,2 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке. Об этом
Полотно Ботичелли датируют примерно 1480 годом. Как
«Портрет молодого человека с медальоном» – самая дорогая работа художника эпохи Возрождения из когда-либо выставлявшихся на аукционе. Последнюю ставку сделал русскоязычный покупатель, чье имя не разглашается.
Фото: twitter / sothebys
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Картина «Портрет молодого человека с медальоном» кисти итальянского художника Сандро Ботичелли была продана за 92,2 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке. Об...
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