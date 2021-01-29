Хоккейный клуб «Динамо» примет ЦСКА на «Минск-Арене»

Источник материала: ОНТ

Матч с одним из лучших клубов Континентальной хоккейной лиги ждет сегодня «Динамо». На «Минск-Арене» наша команда примет ЦСКА.

Москвичи лидируют в Западной конференции, в активе 75 очков. ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф и несколько сбавил обороты: в Минск россияне приехали после двух подряд поражений: от «Йокерита» и московского «Динамо». Белорусы в последней встрече уступили нижегородскому «Торпедо», прервав серию из трех побед. У «Динамо» 57 очков и это 6 место в Западной конференции. Всего соперники встречались 33 раза, статистика на стороне армейцев – 27 выигрышей. Матч «Динамо-Минск» - ЦСКА начнется в 19:10.

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