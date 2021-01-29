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Лукашенко: Почему мы позволили внести в наш общий дом — Беларусь — разлад
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на встрече со студенческой молодежью в БГУ обратил внимание, что далеко не все задумываются о том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь. Об этом пишет
Президент Беларуси заметил, что в 2020-м году наше общество было очень политизировано. И речь идет не о том, что кто-то из-за границы "подогревал" граждан Беларуси, а почему мы это позволили.
Президент констатировал, что не все задумываются, кому это было выгодной.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко на встрече со студенческой молодежью в БГУ обратил внимание, что далеко не все задумываются о том, кому выгодно разобщить народ и ослабить...
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