Лукашенко: Почему мы позволили внести в наш общий дом — Беларусь — разлад

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко на встрече со студенческой молодежью в БГУ обратил внимание, что далеко не все задумываются о том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь. Об этом пишет БелТА .

Президент Беларуси заметил, что в 2020-м году наше общество было очень политизировано. И речь идет не о том, что кто-то из-за границы "подогревал" граждан Беларуси, а почему мы это позволили.

Президент констатировал, что не все задумываются, кому это было выгодной.





ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram