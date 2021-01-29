﻿ Студента года выбрали в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Студента года выбрали в Минске

29.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Студента года выбрали в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Лучшие в учёбе, спорте и творчестве! Студента года выбрали в Минске. В финале республиканского конкурса за победу боролись 11 номинантов – победители областных и столичных отборочных туров. 


У каждого среднего балла по результатам последних двух семестров не менее 8, а также активная научная, творческая или общественная жизнь. Но финал – это не просто подведение итогов. Конкурсная программа – это настоящее шоу. Ораторское искусство, умение держаться на сцене, способность творчески мыслить – для победы нужно всё и сразу.

Наградили не только лучшего из лучших. В конкурсе традиционно множество номинаций, и победа в каждой – всегда почётна.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшие в учёбе, спорте и творчестве! Студента года выбрали в Минске. В финале республиканского конкурса за победу боролись 11 номинантов – победители областных и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Киеве пройдет марш памяти Героя Беларуси и Украины Михаила Жизневского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by