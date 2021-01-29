Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Лучшие в учёбе, спорте и творчестве! Студента года выбрали в Минске. В финале республиканского конкурса за победу боролись 11 номинантов – победители областных и столичных отборочных туров.





У каждого среднего балла по результатам последних двух семестров не менее 8, а также активная научная, творческая или общественная жизнь. Но финал – это не просто подведение итогов. Конкурсная программа – это настоящее шоу. Ораторское искусство, умение держаться на сцене, способность творчески мыслить – для победы нужно всё и сразу.

Наградили не только лучшего из лучших. В конкурсе традиционно множество номинаций, и победа в каждой – всегда почётна.

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