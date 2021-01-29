В Монреале водитель ранил полицейского при проверке документов

Источник материала: ОНТ

В Монреале (Канада) был задержан водитель автомобиля, который ранил полицейского. Правоохранитель пытался проверить документы мужчины. Об этом информирует CBC.

Уточняется, что проверка документов переросла в драку. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подробности не уточняются, чтобы «не навредить расследованию».

Фото: TASS/Zuma

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