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В Монреале водитель ранил полицейского при проверке документов
Источник материала: ОНТ
В Монреале (Канада) был задержан водитель автомобиля, который ранил полицейского. Правоохранитель пытался проверить документы мужчины. Об этом
Уточняется, что проверка документов переросла в драку. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
Подробности не уточняются, чтобы «не навредить расследованию».
Фото: TASS/Zuma
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В Монреале (Канада) был задержан водитель автомобиля, который ранил полицейского. Правоохранитель пытался проверить документы мужчины. Об этом информирует CBC....
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