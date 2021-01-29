Лукашенко в БГУ: я буду защищать свою страну

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси заявил, что защитит страну, чего бы это ему ни стоило. Александр Лукашенко озвучил это сегодня в БГУ, где проходит встреча со студенческой молодежью. Об этом пишет БелТА .

Александр Лукашенко отметил, что своих поступков не стыдится.





ФОТО: БелТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram