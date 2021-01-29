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Лукашенко в БГУ: я буду защищать свою страну
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси заявил, что защитит страну, чего бы это ему ни стоило. Александр Лукашенко озвучил это сегодня в БГУ, где проходит встреча со студенческой молодежью. Об этом пишет
Александр Лукашенко отметил, что своих поступков не стыдится.
ФОТО: БелТА
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Президент Беларуси заявил, что защитит страну, чего бы это ему ни стоило. Александр Лукашенко озвучил это сегодня в БГУ, где проходит встреча со студенческой...
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