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В Польше продолжается чемпионат Европы по биатлону
Источник материала: ОНТ
В Польше набирает ход чемпионат Европы по биатлону. Сегодня в программе – спринтерские гонки. Женщины выйдут на старт в 12:30. Мужчины отправятся на дистанцию в 16 часов.
В первом виде программы, индивидуальных гонках, белорусские биатлонисты выступили неудачно, оставшись за пределами топ-40. Завтра в программе чемпионата Европы – гонки преследования, а завершится турнир в воскресенье эстафетами. Последние два чемпионата Европы принимали «Раубичи»: в 2019-м белорусские биатлонисты завоевали два серебра и одну бронзу, а в прошлом году выиграли общий медальный зачёт с тремя золотыми и одной бронзовой наградами.
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В Польше набирает ход чемпионат Европы по биатлону. Сегодня в программе – спринтерские гонки. Женщины выйдут на старт в 12:30. Мужчины отправятся на дистанцию в 16...
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