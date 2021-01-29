|
Лукашенко в БГУ: университет — не место для политических митингов
Источник материала: ОНТ
Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу со студенческой молодежью в БГУ. На встрече Президент выразил мнение, что вуз — это не место, где нужно устраивать политические митинги. Об этом пишет
Президент отметил, что помнит своим студенческие годы и хорошо знает, как мыслит и какими идеями живет молодежь. Ведь его младший сын фактически ровесник участников встречи.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу со студенческой молодежью в БГУ. На встрече Президент выразил мнение, что вуз — это не место, где нужно устраивать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)