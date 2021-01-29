Лукашенко в БГУ: университет — не место для политических митингов

Источник материала: ОНТ

Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу со студенческой молодежью в БГУ. На встрече Президент выразил мнение, что вуз — это не место, где нужно устраивать политические митинги. Об этом пишет БелТА .

Президент отметил, что помнит своим студенческие годы и хорошо знает, как мыслит и какими идеями живет молодежь. Ведь его младший сын фактически ровесник участников встречи.





ФОТО: БЕЛТА

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