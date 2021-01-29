Джаред Лето рассказал о потерянной статуэтке премии «Оскар»

Источник материала: ОНТ

Голливудский актер и музыкант Джаред Лето рассказал, что потерял свою статуэтку «Оскар». Артист озвучил это признание в интервью на YouTube-кaнале The Late Late Show with James Corden.

Лето сообщил, что «Оскар» пропал «таинственным образом» во время переезда в новый дом в Лос-Анджелесе.

Актер предполагает, что статуэтку могли украсть. Несмотря на поиски, Джаред так и не смог найти «Оскар».

Джаред Лето получил премию «Оскар» в 2014 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей».

Фото: TASS/Zuma/Todd Wawrychuk

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