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Подготовка ко Всебелорусскому народному собранию продолжается в Беларуси

29.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подготовка ко Всебелорусскому народному собранию продолжается в Беларуси

Подготовка ко Всебелорусскому народному собранию продолжается во всех областях страны. До форума – меньше двух недель. Делегаты встречаются, чтобы обсудить самые важные аспекты развития регионов.


Гомель собрал на одной площадке 285 представителей из всех районов области. Всего её представят 310 делегатов. Кроме вопросов, актуальных для всей страны, обозначили важнейшие векторы локального развития. В первую очередь возрождение территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Обсудили вопросы экологии, развития сельского хозяйства и внедрения научных разработок в промышленность.

Идей для представления на Всебелорусском народном собрании собрано немало. Гомельчане активно воспользовались таким форматом, как диалоговые площадки. Около 800 вопросов поступило в общественные приёмные.

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Теги: Гомель
 
 
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Подготовка ко Всебелорусскому народному собранию продолжается во всех областях страны. До форума – меньше двух недель. Делегаты встречаются, чтобы обсудить самые...
 
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