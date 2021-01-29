|
В Дагестане мужчина пожарил шашлык на Вечном огне
Источник материала: ОНТ
В Дагестане (Россия) правоохранители задержали мужчину, который ранее жарил шашлык на Вечном огне. Об этом
Уточняется, что 28 сентября в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина жарит на Вечном огне шашлык. В ролике дагестанец раздает советы, как готовить блюдо правильно.
Человека с видео нашли и доставили в отдел полиции. Нарушитель порядка попытался оправдать свое поведение словами «Попался я на Вечном огне. Пожарил мясо». Мужчина заверил, что не повторит эту «случайность».
Нарушителю грозит штраф или административный арест за хулиганство.
Фото: МВД РФ
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дагестане (Россия) правоохранители задержали мужчину, который ранее жарил шашлык на Вечном огне. Об этом информируют «Известия». Уточняется, что 28 сентября в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)