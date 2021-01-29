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В Дагестане мужчина пожарил шашлык на Вечном огне

29.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Дагестане мужчина пожарил шашлык на Вечном огне

В Дагестане (Россия) правоохранители задержали мужчину, который ранее жарил шашлык на Вечном огне. Об этом информируют «Известия».

Уточняется, что 28 сентября в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина жарит на Вечном огне шашлык. В ролике дагестанец раздает советы, как готовить блюдо правильно.

Человека с видео нашли и доставили в отдел полиции. Нарушитель порядка попытался оправдать свое поведение словами «Попался я на Вечном огне. Пожарил мясо». Мужчина заверил, что не повторит эту «случайность».

Нарушителю грозит штраф или административный арест за хулиганство.

Фото: МВД РФ

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В Дагестане (Россия) правоохранители задержали мужчину, который ранее жарил шашлык на Вечном огне. Об этом информируют «Известия». Уточняется, что 28 сентября в...
 
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