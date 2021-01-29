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Лукашенко встретится со студенческой молодежью

29.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко встретится со студенческой молодежью

Далеко не все задумываются о том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь. На это обратил внимание Президент Александр Лукашенко на встрече со студентами в Белгосуниверситете.


Встреча проходит в стенах географического факультета, однако в аудитории студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели со всех факультетов БГУ. И не только. На прямой связи с Минском вузы областных центров. У студентов там также есть возможность задать вопросы Президенту. В прошлом году градус политизации общества достиг наивысшей точки, отметил Александр Лукашенко. В эти процессы оказалась втянута и молодёжь. Никто не запрещает выражать своё мнение, но нарушать закон недопустимо, и университет не место для политических митингов, особо подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко заверил, что готов ответить на любые вопросы. И тем оказалось действительно много: студенты спрашивали о дополнительных возможностях для молодёжи, о рейтингах вузов, о государственно-частном сотрудничестве, интересовались политической ситуацией внутри страны.

Фото: БЕЛТА

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Далеко не все задумываются о том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь. На это обратил внимание Президент Александр Лукашенко на встрече со студентами...
 
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