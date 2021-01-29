в Ливии американцы захватили российский комплекс «Панцирь» и тайно увезли его

Источник материала: Tut.by

Во время гражданской войны в Ливии американцам удалось завладеть одним из новейших российских ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». В результате секретной операции систему удалось доставить по воздуху на одну из американских военных баз в Германии. Об этом сообщает defence24.pl.



Фото: wikipedia.org

Причиной операции, как пишет издание, стала необходимость не дать завладеть «Панцирем» исламистским боевикам или торговцам оружием — в их руках комплекс стал бы значительной угрозой для пассажирских авиаперевозок. Получив «Панцирь», отмечает издание, террористы бы смогли атаковать авиалайнеры в любой стране, куда можно доставить систему контрабандой.

Доставив комплекс в Германию, теперь американцы наверняка смогут всесторонне изучить его, найти слабые места, особенно в системах наведения. Таким образом, пишет defense24.pl, им удастся повысить способность своих самолетов противостоять «Панцирям». Подобным же образом действовали в СССР, захватив во время афганской войны американский ПЗРК «Стингер».

Точно неизвестно, где именно американским военным удалось достать «Панцирь С-1». Известно, например, о захвате силами ливийского правительства национального согласия (ПНС) авиабазы Аль-Ватиджа, ранее контролировавшейся войсками Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. Тогда, в мае 2020 года, среди захваченного оборудования была найдена одна пусковая установка комплекса «Панцирь-С1».

Неизвестно, откуда именно взяли захваченный США комплект и когда именно это произошло. Информация о приобретении одной машины «Панцир-С1» появилась в мае 2020 года. Затем выяснилось, что силы правительства Ливийского национального альянса (ПНС) при поддержке Турции и Италии захватили авиабазу Аль-Ватиджа, ранее находившуюся под контролем Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара.

Позже этот «Панцирь» показывали как один из самых ценных трофеев армии ПНС на параде, а затем информация о нем перестала появляться. Вероятно, именно эта машина каким-то образом была перехвачена американцами и отправлена в Германию, пишет defence24.pl.

«Панцирь-С1» — это ракетно-пушечный комплекс: воздушные цели он сбивает не только ракетами, но и снарядами из спаренных автоматических 30-миллиметровых пушек. Комплекс может поражать цели в удалении до 20 километров и на высоте до 15 км.

Считается, что «Панцирь-С» эффективен против таких целей, как штурмовики и вертолеты, но слаб против различных беспилотников. Однако это не свидетельствует о том, что комплекс плох — просто предназначен для других целей.

Россия активно закупает «Панцири» для своей армии и еще активнее продает за рубеж, с девяностых годов комплекс получил уже добрый десяток стран, в основном на Ближнем Востоке.