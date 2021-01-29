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Стали известны друзья «кошельков» Лукашенко в Брюсселе

29.01.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Окопавшийся в Лондоне белорусский оппозиционер и руководитель белорусского «Свободного театра» Николай Халезин назвал друзей белорусских олигархов в Брюсселе, слегка развеяв завесу тайны над процессом принятия третьего пакета санкций ЕС против режима Лукашенко.

Как сообщалось, в последний из санкционного списка были вычеркнуты несколько близких к Лукашенко олигархов.

«При помощи наших источников в Брюсселе, нам удалось выяснить, кто и кого удалил из санкционных списков третьего раунда… Когда списки финализировались уже в структуре Европейского Союза, внесенного туда Михаила Гуцериева настояла удалить делегация Германии», - сообщил Халезин в facebook.

«Что же касается Алексея Олексина, то его кандидатура была удалена в самый последний момент по настоятельной просьбе делегации Латвии», - добавил он.

Сейчас в ЕС обсуждается 4-й пакет санкций, и, по словам Халезина, «в Брюсселе уже работает беспрецедентно большая группа лоббистов, пытающихся добиться невнесения в списки лукашенковских «кошельков». И гонорары за их работу определены как «неприличные».

 
 
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Окопавшийся в Лондоне белорусский оппозиционер и руководитель белорусского «Свободного театра» Николай Халезин назвал друзей белорусских олигархов в Брюсселе,...
 
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