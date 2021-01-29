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МВД Беларуси подсчитало число преступлений с 9 августа, связанных с протестами

29.01.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси подвело статистику преступлений, в том числе совершенных после 9 августа 2020 года и связанных с массовыми беспорядками.

«С 9 августа (и до конца 2020 года – ред.) в республике зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

В это число входят 667 преступлений в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Число преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, не указывается. Более того, на прошедшей сегодня итоговой коллегии ведомства было заявлено, что в минувшем году существенно снизилось количество допущенных сотрудниками нарушений дисциплины и законности.

По данным МВД, рельсовая война, которая пока сводится к замыканию контактной сети и ложному срабатыванию элементов ж/д инфраструктуры, уже насчитывает 161 факт противоправных действий.

Количество зарегистрированных преступлений в сфере противодействия киберпреступности в 2020 году выросло в 2,5 раза, в основном за счет хищений путем использования компьютерной техники.

Несмотря на снижение общего уровня наркопреступности, почти на треть выросло количество фактов передозировок наркотиками, в том числе почти в два раза – с летальным исходом (89), большинство из которых – в Минске (55).

По линии уголовного розыска на фоне снижения почти на 15% числа особо тяжких и тяжких преступлений больше зарегистрировано убийств, тяжких телесных повреждений, в том числе повлекших смерть потерпевшего.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД Беларуси подвело статистику преступлений, в том числе совершенных после 9 августа 2020 года и связанных с массовыми беспорядками.
 
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