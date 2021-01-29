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Политический аналитик: Упоминание о Каддафи выдает страх Лукашенко

29.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политический аналитик: Упоминание о Каддафи выдает страх Лукашенко

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  • 29.01.2021, 12:58
  • 1,745
Политический аналитик: Упоминание о Каддафи выдает страх Лукашенко

Диктатор признает, что протестующие перехватили у него инициативу.

Политический аналитик Вадим Можейко прокомментировал «Радыё Свабода» последние заявления Таракана, в которых он упоминает «посаженного на кол» диктатора.

«В августе на МЗКТ рабочие кричали ему: «Уходи!». А сейчас он рассказывает о многочисленных письмах, призывающих его не уходить. Это, во-первых, ложь, а во-вторых – отражение того информационного контекста, в котором он находится

Лукашенко говорит, что не знает, что сделают в следующий раз протестующие. Он признает, что он не владеет инициативой, не он задает повестку дня.

Он фактически признает субъективность своих оппонентов. Упоминание о Каддафи (диктатор, которого колом изнасиловали) выдает его страх», — заявил политический аналитик.

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Диктатор признает, что протестующие перехватили у него инициативу.
 
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