|
Политический аналитик: Упоминание о Каддафи выдает страх Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Политический аналитик: Упоминание о Каддафи выдает страх Лукашенко
Диктатор признает, что протестующие перехватили у него инициативу.
Политический аналитик Вадим Можейко прокомментировал
«В августе на МЗКТ рабочие кричали ему: «Уходи!». А сейчас он рассказывает о многочисленных письмах, призывающих его не уходить. Это, во-первых, ложь, а во-вторых – отражение того информационного контекста, в котором он находится
Лукашенко говорит, что не знает, что сделают в следующий раз протестующие. Он признает, что он не владеет инициативой, не он задает повестку дня.
Он фактически признает субъективность своих оппонентов. Упоминание о Каддафи (диктатор, которого колом изнасиловали) выдает его страх», — заявил политический аналитик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диктатор признает, что протестующие перехватили у него инициативу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)