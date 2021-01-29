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В Киеве пройдет марш памяти Героя Беларуси и Украины Михаила Жизневского

29.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Киеве пройдет марш памяти Героя Беларуси и Украины Михаила Жизневского

  • 29.01.2021, 12:45
В Киеве пройдет марш памяти Героя Беларуси и Украины Михаила Жизневского

Шествие начнется 31 января в 16:00.

В Киеве 31 января в 16:00 пройдет марш памяти Михаила Жизневского, Героя Украины и Беларуси, который погиб во время кровавых событий на улице Грушевского 22 января 2014 года от пули «Беркута».

Об этом Charter97.org сообщили организаторы марша.

«Марш пройдет по тому же маршруту, как и 7 лет назад, когда мы все вместе провожали в последний путь нашего Героя-белоруса в день его рождения 26 января 2014 года», — сообщили организаторы.

Сбор участников с 16:00 до 16:40 на Михайловской площади у памятника княгине Ольге.

Маршрут шествия:

Михайловская площадь-Софиевская площадь-Театральная площадь-ул. Хмельницкого-Крещатик-ул. Грушевского-народный мемориал Жизневскому (напротив входа в стадион «Динамо»).

Расписание:

16: 00-16:40 — сбор участников на Михайловской площади у памятника княгине Ольге.

16:40 – движение участников по маршруту: Михайловская площадь – Софийская площадь – Театральная площадь – ул. Хмельницкого – Крещатик-народный мемориал Жизневскому на ул. Грушевского.

17:40 — чествование памяти Михаила Жизневского у народного мемориала Жизневскому.

19:00 — окончание мероприятия.

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