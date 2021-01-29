Источник материала: Хартия'97

В Гродно ОМОН пришел в издания Hrodna.life и Newgrodno.by 2 29.01.2021, 12:30

кадр из трансляции Instagram

Идет обыск.

В Гродно в здание, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life, пришли сотрудники ОМОНа, а также сотрудник Ленинского РОВД города Алексей Войтешко. Также пришли к главному редактору портала Newgrodno Игорю Бубликову. О том, что у него дома милиция, он успел рассказать по телефону, сообщает tut.by .

Сотрудники ОМОНа пришли в помещение, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life. Владелец магазина — Сергей Веремеенко — начал прямой эфир у себя в аккаунте Facebook, однако сотрудники ОМОНа в итоге забрали у него телефон.

Оказалось, что милиция пришла именно в редакцию гродненского портала Hrodna.life, который находится рядом.

Также с обыском пришли к главному редактору портала Newgrodno Игорю Бубликову.

По информации милиции, эти интернет-ресурсы хранили экстремистскую информацию. В ходе мониторинга интернета выявлены факты хранения ресурсами Hrodna.life и Newgrodno.by продукции, которую власти называют экстремистской. Речь идет о материалах телеграм-канала NEXTA. Милиция проводит проверку, в рамках которой сотрудники и осматривают помещения.

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