ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно ОМОН пришел в издания Hrodna.life и Newgrodno.by

29.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Гродно ОМОН пришел в издания Hrodna.life и Newgrodno.by

2
  • 29.01.2021, 12:30
В Гродно ОМОН пришел в издания Hrodna.life и Newgrodno.by
кадр из трансляции Instagram

Идет обыск.

В Гродно в здание, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life, пришли сотрудники ОМОНа, а также сотрудник Ленинского РОВД города Алексей Войтешко. Также пришли к главному редактору портала Newgrodno Игорю Бубликову. О том, что у него дома милиция, он успел рассказать по телефону, сообщает tut.by.

Сотрудники ОМОНа пришли в помещение, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life. Владелец магазина — Сергей Веремеенко — начал прямой эфир у себя в аккаунте Facebook, однако сотрудники ОМОНа в итоге забрали у него телефон.

Оказалось, что милиция пришла именно в редакцию гродненского портала Hrodna.life, который находится рядом.

Также с обыском пришли к главному редактору портала Newgrodno Игорю Бубликову.

По информации милиции, эти интернет-ресурсы хранили экстремистскую информацию. В ходе мониторинга интернета выявлены факты хранения ресурсами Hrodna.life и Newgrodno.by продукции, которую власти называют экстремистской. Речь идет о материалах телеграм-канала NEXTA. Милиция проводит проверку, в рамках которой сотрудники и осматривают помещения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Приказ — уничтожить. В минском дворе прошла спецоперация по разрушению снеговиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by