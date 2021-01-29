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Банки вывезли из России треть запасов золота

29.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Банки вывезли из России треть запасов золота

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  • 29.01.2021, 12:25
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Банки вывезли из России треть запасов золота
иллюстрационное фото AP

Российское золото рекой потекло на экспорт после того, как пандемия обрушила доходы от нефти и газа.

Российские банки в 2020 году устроили распродажу золота, накопленного в хранилищах.

По итогам года запасы драгметалла у кредитных организаций сократились на 38%, подсчитал «Интерфакс» на основе данных ЦБ РФ, сообщает finanz.ru.

Банки избавились от 34,5 тонны слитков, из которых 5,9 тонны было продано в декабре.

Российское золото рекой потекло на экспорт после того, как пандемия обрушила доходы от нефти и газа.

В марте-апреле, когда спрос на углеводороды рухнул, а цена барреля в Европе опускалась до уровней конца 1980х, банки продали 8,6 тонны - больше, чем за предыдущие 4 месяца вместе взятые. Один Сбербанк в апреле продал 5,5 тонны - треть всего золота, что имел в сейфах к тому моменту.

Хотя запрет на международные авиаперелеты оборвал традиционный канал экспорта золота - в багажных отсеках пассажирских лайнеров, - банкиры вышли из положения, зафрахтовав чартеры, рассказывал «Интерфаксу» источник в банке-участнике рынка драгметаллов.

С апреля было организовано специальное авиасообщение по оперативной доставке слитков в Великобританию, которая является крупнейшим торговым хабом для драгметаллов. Лайнеры вылетали в Лондон как минимум раз в неделю.

Тогда же правительство РФ решило выдавать добывающим компаниям генеральные лицензии на экспорт, де-факто открывая к двери к вывозу почти всего добываемого золота в стране.

По итогам года экспорт золота из России вырос в 2,5 раза и достиг 320 тонн, следует из данных Российского экспортного центра. Это принесло 18,5 млрд долларов валютной выручки - в 4,4 раза больше, чем годом ранее.

К продажам впервые за 13 лет подключился даже Банк России. В третьем квартале золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны, или 400 тысяч унций.

Сделки состоялись в июле (на 100 тысяч унций) и в сентябре (на 300 тысяч).

Хотя промышленный спрос на золото в мире упал до 11-летнего минимума, провал полностью компенсировали частные инвесторы, вкладывающие в драгметаллы через биржевые фонды.

По итогам года ориентированные на золото ETF получили 47,9 млрд долларов от клиентов и увеличили запасы на 877 тонн, оценивает World Gold Council.

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Российское золото рекой потекло на экспорт после того, как пандемия обрушила доходы от нефти и газа.
 
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