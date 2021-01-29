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«Система рушится все быстрее» — Латушко рассказал о кадровом голоде у Лукашенко
Источник материала: UDF
Павел Латушко
“Мы видим, какой большой в системе кадровый голод, раз срезать ленты по районам ездят приближенные: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сестра ее мужа и ведущая новостей Анна Эйсмонт, председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков и другие. Все эти люди и другие, указанные в расследовании ByPol, так или иначе связаны с убийством Романа Бондаренко. И они молчат, а дело по факту смерти так и не заведено”,- говорит руководитель НАУ.
Несмотря на то, что сейчас официальное следствие по делу о гибели Романа Бондаренко практически не ведется, а вместо этого за решеткой оказываются врач и журналист, Павел Латушко уверен, что виновные обязательно будут найдены и наказаны.
“Очень много людей были в тот вечер рядом с местом трагедии: и так называемые неравнодушные граждане, которые оказались приближенными Лукашенко, и сотрудники РУВД, и бойцы СОБР. И судя по тому, что данных и сливов появляется все больше, система рушится все быстрее”,- делает вывод экс-дипломат в своем telegram-канале.
Что говорят власти Беларуси?
Ранее Телеграф сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил 28 января, что не верит «измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти».
Владимир Макей, однако, заявил, что не исключает возможности, что в Беларуси не все идеально. Но, по его словам, изменения не должны идти под «диктовку зарубежных кураторов» и с помощью революций, которые несут «кровь и слезы».
«Нам достоверно известно о том, что в распоряжении Генеральной прокуратуры имеется достаточно данных, указывающих на насильственный характер смерти Романа Бондаренко и наличие признаков противоправной причастности к ней сторонних лиц», — говорится в заявлении инициативы.
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Экс-дипломат уверен, что виновные обязательно будут найдены и наказаны.
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