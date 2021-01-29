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Павел Латушко

Наталья Эйсмонт, сестра ее мужа и ведущая Анна Эйсмонт, председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков и другие. Все эти люди и другие, указанные в расследовании ByPol, так или иначе связаны с убийством Романа Бондаренко. И они молчат, а дело по факту смерти так и не заведено”,- говорит руководитель НАУ. “Мы видим, какой большой в системе кадровый голод, раз срезать ленты по районам ездят приближенные: пресс-секретарь Лукашенко, сестра ее мужа и ведущая новостей , председатель Федерации хоккеяи другие. Все эти люди и другие, указанные в расследовании ByPol, так или иначе связаны с убийством Романа Бондаренко. И они молчат, а дело по факту смерти так и не заведено”,- говорит руководитель НАУ.

“Очень много людей были в тот вечер рядом с местом трагедии: и так называемые неравнодушные граждане, которые оказались приближенными Лукашенко, и сотрудники РУВД, и бойцы СОБР. И судя по тому, что данных и сливов появляется все больше, система рушится все быстрее”,- делает вывод экс-дипломат в своем telegram-канале.

Что говорят власти Беларуси?

«Нам достоверно известно о том, что в распоряжении Генеральной прокуратуры имеется достаточно данных, указывающих на насильственный характер смерти Романа Бондаренко и наличие признаков противоправной причастности к ней сторонних лиц», — говорится в заявлении инициативы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Система рушится все быстрее» — Латушко рассказал о кадровом голоде у Лукашенко Экс-дипломат уверен, что виновные обязательно будут найдены и наказаны.

Несмотря на то, что сейчас официальное следствие по делу о гибелипрактически не ведется, а вместо этого за решеткой оказываются врач и журналист,уверен, что виновные обязательно будут найдены и наказаны.Ранее Телеграф сообщил, что глава МИД Беларусизаявил 28 января, что не верит «измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти».Владимир Макей, однако, заявил, что не исключает возможности, что в Беларуси не все идеально. Но, по его словам, изменения не должны идти под «диктовку зарубежных кураторов» и с помощью революций, которые несут «кровь и слезы».