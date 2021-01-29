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В редакции Hrodna.life и Newgrodno пришли с обыском
Источник материала: UDF
В редакции двух гродненских порталов пришли с обысками / @grodnosliv
Активист Сергей Веремеенко на своей странице в Facebook выложил видео визита сотрудников милиции в магазин «Адметнасць», где находится и редакция Hrodna.life.
Также стало известно, что с обыском пришли и к главному редактору портала Newgrodno Игорю Ремзику.
«Два гродненских сайта признаны экстремистскими. С помощью ОМОНа в помещениях редакций идет обыск», — подтвердили информацию в УВД Гродно. Изымается техника.
Милиция пришла в редакции, потому что нашла на страницах Hrodna.life и Newgrodno.by продукцию, признанную экстремистской.
«Речь идет о хранении материалов одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района г. Минска признан экстремистским», — объяснили в гродненском УВД.
В милиции подчеркнули, что найденные ими материалы были в свободном доступе, а у редакции было достаточно времени, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь.
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Милиция нашла на страницах Hrodna.life и Newgrodno.by продукцию, признанную экстремистской.
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