Источник материала: UDF



В редакции двух гродненских порталов пришли с обысками / @grodnosliv

сообщает

«Два гродненских сайта признаны экстремистскими. С помощью ОМОНа в помещениях редакций идет обыск», — подтвердили информацию в УВД Гродно . Изымается техника.

«Речь идет о хранении материалов одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района г. Минска признан экстремистским», — объяснили в гродненском УВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В редакции Hrodna.life и Newgrodno пришли с обыском Милиция нашла на страницах Hrodna.life и Newgrodno.by продукцию, признанную экстремистской.

Активистна своей странице в Facebook выложил видео визита сотрудников милиции в магазин «Адметнасць», где находится и редакция Hrodna.life.Также стало известно, что с обыском пришли и к главному редактору портала NewgrodnoМилиция пришла в редакции, потому что нашла на страницах Hrodna.life и Newgrodno.by продукцию, признанную экстремистской.В милиции подчеркнули, что найденные ими материалы были в свободном доступе, а у редакции было достаточно времени, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь.