Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Мне накануне [инаугурации] приходит председатель комитета [КГБ], на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами, — рассказывает Александр Лукашенко. — Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты [приедут]. Закинуть коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто бы не говорил об инаугурации. Все бы говорили, что там сожгли депутатов».

«Я сделал как сумел», — приводит слова политика его пресс-служба.

«Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их», - цитирует политика сайт president.gov.by.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко – о тайной инаугурации: оппозиция собиралась сжечь автобус с депутатами Новая байка от белорусского правителя.

И вот из-за этого сделали спешную и тайную инаугурацию.Как писал, накануне Лукашенко рассказал, которые собирались взрывать «дома и улицы». Но им помещали спецслужбы.При этом Лукашенко не стал раскрывать информацию в отношении конкретных имен и групп.