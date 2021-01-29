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Лукашенко – о тайной инаугурации: оппозиция собиралась сжечь автобус с депутатами

29.01.2021 13:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко – о тайной инаугурации: оппозиция собиралась сжечь автобус с депутатами
Фото: president.gov.by
29 января во время посещения БГУ Александр Лукашенко рассказал студентам, почему 23 сентября вынужден бы тайно инаугурироваться на свой шестой срок.

«Мне накануне [инаугурации] приходит председатель комитета [КГБ], на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами, — рассказывает Александр Лукашенко. — Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты [приедут]. Закинуть коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто бы не говорил об инаугурации. Все бы говорили, что там сожгли депутатов».


И вот из-за этого сделали спешную и тайную инаугурацию.

«Я сделал как сумел», — приводит слова политика его пресс-служба.



Как писал UDF.BY, накануне Лукашенко рассказал историю об оппозиционера-террористах, которые собирались взрывать «дома и улицы». Но им помещали спецслужбы.

«Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их», - цитирует политика сайт president.gov.by.


При этом Лукашенко не стал раскрывать информацию в отношении конкретных имен и групп.
 
 
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