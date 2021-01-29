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Увольняться не нужно: офис Тихановской предложил госслужащим идею, как не стать предателями и ускорить победу

29.01.2021 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский обратился к беларусам, которые продолжают работать в госструктурах страны. У Валерия есть предложение, которое может им понравиться.

«Меня зовут Валерий Ковалевский. Светлана Тихановская назначила меня своим представителем по иностранным делам. Но я был на вашем месте. Я прекрасно понимаю, насколько сложным может быть решение уйти с госслужбы. Я работал в Министерстве иностранных дел Беларуси с 1998 по 2006 год и ушел сразу после того, как Лукашенко назначил себя на третий срок. Это прямо противоречило закону и для меня было неприемлемо.

Это был шаг в неизвестность, но он того стоил. Я успешно работал в частном бизнесе и Всемирном банке. И сегодня я говорю это как бывший чиновник, чтобы помочь вам остаться с беларуским народом.

После выборов 2020 года система Лукашенко стала напоминать преступную группировку, выйти из которой даже по-тихому может быть опасно. Я понимаю, что демонстративная отставка может сопровождаться преследованием, травлей, арестами и даже уголовными делами. Для кого-то уход означает и огромные выплаты по контрактам. Но давайте будем честны: как раньше уже не будет. Режим обречен на провал. Это лишь вопрос времени. И теперь перед всеми госслужащими стоит выбор: предать народ и остаться в прошлом с Лукашенко – или гарантировать себе и своим детям будущее в новой Беларуси.

Как это сделать?

Уже сейчас Светлана Тихановская, Координационный Совет, Народное Антикризисное Управление, BYPOL успешно общаются с действующими чиновниками и сотрудниками правоохранительных структур. Они передают нам внутреннюю информацию, саботируют незаконные приказы, отправляют записи разговоров – как было с Карпенковым – и дают нам новые контакты своих коллег.

Таких людей становится больше с каждым днём. Мы хотим поблагодарить их и обратиться напрямую ко всем сотрудникам государственного аппарата.

Я знаю, что вы сами не хотите жить в беззаконии, кризисе и изоляции. Я тоже не хотел. Вы не несете коллективной ответственности за преступления своих начальников и коллег. Ваша работа будет нужна в новой Беларуси, поэтому мы не предлагаем вам увольняться. Мы призываем вас изнутри ускорять нашу общую победу. Сообщайте нам о незаконных приказах и проблемах внутри системы. Присылайте нам копии документов, аудио- и видео записи и любую информацию, которая дискредитирует Лукашенко. Обратиться к нам вы можете через своих коллег или напрямую на электронную почту [email protected]

Будьте осмотрительны, помните о безопасности. Но вы можете быть уверены: мы прочтем всё и будем защищать конфиденциальность так же, как мы уже делаем это в установленных контактах.

Помните: нам всем предстоит жить в одном государстве. И никто из нас с вами не хочет, чтобы это была нищая страна, обнесенная колючей проволокой». 

 
 
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Представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский обратился к беларусам, которые продолжают работать в госструктурах страны. У...
 
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