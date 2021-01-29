МАРТ - о проекте Совмина, который встревожил рестораторов: «Присылайте предложения»

Источник материала: Tut.by

Заведениям могут запретить работать после 23.00, если они находятся в жилом доме и при этом продают алкоголь. Проект постановления Совета министров с таким содержанием попал к Ассоциации рестораторов. Владельцы заведений встревожены : «90% ресторанов и баров не смогут работать после 23.00, потому что находятся в жилых домах». Однако в Министерстве антимонопольного регулирования, где готовили документ, успокаивают: самое время присылать свои предложения, документ еще будет меняться.



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— Действительно, мы подготовили проект постановления правительства, определяющий отдельные аспекты работы объектов торговли и общественного питания. Предложения вносились исполкомами и МВД на основе обращений и жалоб граждан. Мы хотим подчеркнуть, что пока это только проект и в процессе работы он будет меняться, — сообщили TUT.BY в МАРТ. — Вчера проект направили на согласование заинтересованным ведомствам и участникам рынка. В ближайшее время ждем их предложений по его редакции. Мы понимаем, что предложения по корректировке поступать будут, и настроены на их конструктивное обсуждение. Нормы затрагивают как интересы хозяйствующих субъектов, бизнеса, так и общества в целом, поэтому нам предстоит серьезная работа по поиску компромисса.

После согласования проекта постановления с заинтересованными ведомствами и участниками рынка текст вынесут на общественное обсуждение на Национальном правовом портале.

То есть та же Ассоциация рестораторов может вносить свои предложения уже сейчас, не дожидаясь общественного обсуждения, — документ для того и рассылался, пояснили в министерстве.