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В Беларуси запустили бесплатный онлайн-курс для предпринимательниц

29.01.2021 13:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Онлайн-курс «Бизнес по расчету», созданный на основе запросов предпринимательниц, поможет как начинающим, так и тем, кто ищет пути развития своего бизнеса. Он расскажет, как сделать бизнес устойчивым, минимизировать риски и увидеть точки роста. 

Видеолекции, домашние задания и шаблоны работы над проектом размещены на новой образовательной платформе. Доступ ко всем материалам бесплатный, нужна только регистрация. Проект создан некоммерческой организацией ProWomen By в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Посольством Великобритании в Беларуси.

Курс «Бизнес по расчету» полностью основан на практике. Теории и «воды» в лекциях не будет. Организаторы пригласили практикующих эксперток, которые не понаслышке знают о том, с чем сталкиваются предприниматели в своей работе, и помогают им справиться с вызовами. Это 6 специалисток из таких сфер как налоги, право, финансы и бизнес. 

Курс состоит из коротких (до 30 минут) лекций, посвященных разным темам. Материал рассчитан на самостоятельную работу, но для первых 50 выпускниц предусмотрен бонус — личная консультация с экспертками.

Программа разделена на два уровня: «Старт своего дела» и «Развитие и масштабирование». Блок для начинающих расскажет, как оценить идею еще до старта, запуститься с минимальными вложениями, рассчитать стоимость продукта, на что обратить внимание при выборе системы налогообложения, обсуждении условий работы с партнерами и другое. Чтобы пройти курс, зарегистрируйтесь на платформе.

Вторая часть курса посвящена развитию бизнеса — юридической и финансовой безопасности, работе с инвестором. Много внимания будет уделено финансовым показателям, работе с контрагентами и сотрудниками, основным рискам, ошибкам и ответственности в налогах, особенностям приема платежей (в том числе онлайн и из-за рубежа), привлечению ресурсов со стороны. Регистрация доступна по ссылке.

Зарегистрироваться сразу на оба курса можно здесь: courses.prowomen.by

Справка

Курс «Бизнес по расчtту» создан в рамках сотрудничества Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси и Посольства Великобритании, которые в конце 2019 года запустили несколько совместных проектов, направленных на достижение гендерного равенства в предпринимательстве. Эти инициативы позволят белорусским женщинам получить дополнительные знания и навыки для ведения собственного бизнеса.

ProWomen By — некоммерческая организация, сообщество для девушек-предпринимателей. Ее цель — помогать девушкам превратить их идеи в работающее дело, а тем, кто уже в бизнесе, предоставить поддержку и помощь единомышленниц. В 2016 году, благодаря ProWomen By, Беларусь впервые присоединилась к празднованию Всемирного дня женского предпринимательства и теперь отмечает его ежегодно.

 
 
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