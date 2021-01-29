В Беларуси запустили бесплатный онлайн-курс для предпринимательниц

Онлайн-курс «Бизнес по расчету», созданный на основе запросов предпринимательниц, поможет как начинающим, так и тем, кто ищет пути развития своего бизнеса. Он расскажет, как сделать бизнес устойчивым, минимизировать риски и увидеть точки роста.

Видеолекции, домашние задания и шаблоны работы над проектом размещены на новой образовательной платформе . Доступ ко всем материалам бесплатный, нужна только регистрация. Проект создан некоммерческой организацией ProWomen By в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Посольством Великобритании в Беларуси.

Курс «Бизнес по расчету» полностью основан на практике. Теории и «воды» в лекциях не будет. Организаторы пригласили практикующих эксперток, которые не понаслышке знают о том, с чем сталкиваются предприниматели в своей работе, и помогают им справиться с вызовами. Это 6 специалисток из таких сфер как налоги, право, финансы и бизнес.

Курс состоит из коротких (до 30 минут) лекций, посвященных разным темам. Материал рассчитан на самостоятельную работу, но для первых 50 выпускниц предусмотрен бонус — личная консультация с экспертками.

Программа разделена на два уровня: «Старт своего дела» и «Развитие и масштабирование». Блок для начинающих расскажет, как оценить идею еще до старта, запуститься с минимальными вложениями, рассчитать стоимость продукта, на что обратить внимание при выборе системы налогообложения, обсуждении условий работы с партнерами и другое. Чтобы пройти курс, зарегистрируйтесь на платформе .

Вторая часть курса посвящена развитию бизнеса — юридической и финансовой безопасности, работе с инвестором. Много внимания будет уделено финансовым показателям, работе с контрагентами и сотрудниками, основным рискам, ошибкам и ответственности в налогах, особенностям приема платежей (в том числе онлайн и из-за рубежа), привлечению ресурсов со стороны. Регистрация доступна по ссылке .

Зарегистрироваться сразу на оба курса можно здесь: courses.prowomen.by .

Справка

Курс «Бизнес по расчtту» создан в рамках сотрудничества Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси и Посольства Великобритании, которые в конце 2019 года запустили несколько совместных проектов, направленных на достижение гендерного равенства в предпринимательстве. Эти инициативы позволят белорусским женщинам получить дополнительные знания и навыки для ведения собственного бизнеса.

ProWomen By — некоммерческая организация, сообщество для девушек-предпринимателей. Ее цель — помогать девушкам превратить их идеи в работающее дело, а тем, кто уже в бизнесе, предоставить поддержку и помощь единомышленниц. В 2016 году, благодаря ProWomen By, Беларусь впервые присоединилась к празднованию Всемирного дня женского предпринимательства и теперь отмечает его ежегодно.