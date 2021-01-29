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И кого вы хотите обмануть! Как под угрозой увольнения заставляют подписывать письмо в МОТ против санкций

29.01.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, в открытом письме, распространяемом по каналам провластного профсоюза ФПБ, говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси и «абсолютно незаконное давление» на нашу страну.

И кого вы хотите обмануть! Как под угрозой увольнения заставляют подписывать письмо в МОТ против санкций
На «Медиа-Полесье» позвонили сразу несколько учителей лунинецких школ и рассказали, как их заставляют подписывать открытое письмо в МОТ.

Обращение направлено генеральному директору Международного бюро труда Гаю Райдеру в связи с "неправомерностью введения Европейским союзом санкций против ряда предприятий Беларуси".

В письме утверждается, что «введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий — это в первую очередь негативные экономические последствия в отношении их работников».

При этом самим работникам грозят увольнением в случае неподписания письма.

«Вплоть до того доходит, что людей с больничных вызывали, чтобы расписались, — рассказывает учитель. — То есть весь коллектив обязан поставить подписи. Говорят, что их подсчитывают по числу работников».

«Я вынуждена расписаться, потому что нужно как-то доработать до пенсии», — сообщает другой педагог.

Ранее сообщалось об угрозах увольнения в случае неподписания письма и в других  организациях Пинска.



«Прямым тексом напоминают про контракт»


И такая ситуация не только в Пинске, а на всех госпредприятиях и в организациях страны. Да и не только государственных. Смотрим на примере Гомеля.

В ФПБ ранее сообщили, что за день, 26 января, его подписали больше 110 тысяч человек. И сразу после этого в СМИ люди стали присылать истории, как именно эти подписи появляются

«Сильные Новости» спросили жителей Гомеля и области, сталкивались ли они с подобными уговорами или просьбами.

Один из сотрудников «СветлогорскХимволокно» рассказал редакции, что на заводе сотрудников заставляют подписывать письмо.

— Кто отказывается, тому прозрачно прямым текстом напоминают про контракт, который на заводе не подписывается больше чем на 2 года. Все «абсолютно» добровольно, — написал мужчина.

Работники ресторана «Дивино» в Гомеле говорят, что коллектив тоже попросили подписать письмо. В двух словах людям объяснили, что это обращение организации к таким же в зарубежных странах, чтобы те убедили свое правительство не применять санкции против действующего режима. 

При этом никто не говорил, как именно они скажутся на ресторане и его сотрудниках.

— Поваров и кухонных рабочих просят подписывать, без какого-либо учёта их личного мнения. Все молча подписывали. У предприятия и так дела сейчас обстоят плохо (заставляют уходить за свой счёт, заказов мало, сняли целую смену), возможно, поэтому никто и не задался вопросом (чем грозят санкции — прим. «Сильных Новостей»). Каждый обязан поставить подпись. Варианта отказаться нет. Несогласные были, но вынужденно подписали, — рассказала одна из сотрудниц.

В Гомельском областном онкодиспансере, по сообщениям читательницы 27 января, провели собрание в актовом зале, желающим предложили оставить подпись. «Спокойно предложили. Несколько человек проявили желание. Давления не было», — рассказала женщина.

Еще в одной бюджетной организации рассказали, что тоже предлагают подписать письмо, но никого не заставляют. «Большинство подписало только из-за страха, что могут быть какие-то репрессии. Хотя никто не угрожал. Ничего вообще не говорили. Кто хотел — просто не подписали. Никакой реакции [на это] не было».

На ЗЛиНе, по сообщению одного из работников, «не принуждали, но многие подписывают, потому что боятся, чтоб потом проблем не было».

— Подходит человек с текстом этого письма: «Читай. Хочешь, чтобы работа и зарплата была — подписывай». Лично я посмеялся и у виска пальцем покрутил, но многие подписывают, — рассказал мужчина.

Еще одна сотрудница этого же завода говорит, сказали ознакомиться и подписаться по желанию, никаких намеков на «последствия» нет — в первичке отметили, что никаких проблем отказавшимся не будет:

— Почему люди соглашаются? Кто-то просто так, кто-то «Я за Беларусь», некоторые потому что просто привыкли подписывать все, что принесут, есть и те, кто «все подписывают — и я тоже подпишу», — написала девушка.

По словам одного из читателей, на «Белоруснефти» план по подписям — не менее 40%. Такой довели подчиненным организациям.

Гомельчанка, которая работает в сфере энергетики, рассказывает, что руководство предприятия хочет, чтобы подписались 100% работников.

— Начальство намекает, что точно будут смотреть эти списки и помечать тех, кто не подписался, дальше додумывайте сами, что будет.

Дошло письмо и до «Сейсмотехники» — там тоже, как сообщают сотрудники, никаких угроз нет, кто-то «не читая, как обычно, подписывал, кто-то — сознательно. Тех, кто не подписал, никак не напрягают, по крайней мере, пока».

Вообще, конечно, в истории с этим письмом напрашивается вопрос авторам: неужели вы всерьёз рассчитываете, что в Международной организации труда поверят в добровольность поставленных подписей?! 

Это, как с результатами выборов: итоги Ермошина огласила, но в мире никто их не признал.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Напомним, в открытом письме, распространяемом по каналам провластного профсоюза ФПБ, говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении...
 
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