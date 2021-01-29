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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал «МИР 24».

Глава государства отметил врожденную интеллигентность артиста, его энергетику и благородную манеру игры. Образы, созданные Лановым, Лукашенко назвал эталоном актерского мастерства.

«Ушел из жизни талантливый и всенародно любимый артист, искренний и обаятельный человек», – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее стало известно, что прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре в понедельник, 1 февраля.

Памяти Василия Ланового телеканал «МИР» покажет сегодня, 29 января, в 21:40 фильм «Алые паруса» и программу «Наше кино. История большой любви».



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Глава государства отметил врожденную интеллигентность артиста, его энергетику и благородную манеру игры.
 
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