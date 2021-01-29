Аналитик: Нынешняя государственная идеология — запрещать и молотить всех несогласных

Источник материала: Салiдарнасць

Почему идеологам предлагают зарплату в 4 раза выше, чем учителям, рассуждает эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.





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В программе «Примус» руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук привел пример : журналисты «Радыё Свабода» нашли вакансию идеолога с зарплатой 1500 рублей.

— Это почти в 4 раза больше, чем предлагают учителю. Такого специалиста ищет сельскохозяйственное предприятие Свислочского района Гродненской области «ВМК-АГРО». Требования для кандидата скромные — высшее образование. Это хозяйство — филиал Волковысского мясокомбината, здесь работают 255 человек, — рассказал экономист.

— Зато идеолог будет отвечать за все слова, которые произносят работники, следить, насколько лояльны они, следить за тем, чтобы люди не ели бело-красно-белый зефир, не носили брюки с красными лампасами, не дай бог, — комментирует новость эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. — Не исключено, что беконы БЧБ тоже будут арестованы.

Аналитик обращает внимание, что в государстве, которое ценит человека и думает о будущем, учитель будет получать даже не полторы тысячи рублей, а 2500.

— В государстве, созданном Александром Лукашенко, о будущем не думают, — считает Виктория Василевич. — Мы видим школу, уровень среднего специального образования и вузов… Уровень наших школ рухнул страшным образом, даже в сравнении с советским временем, и поэтому роль учителя, собственно, сводится к тому, чтобы делать вид, что он учит, и делать вид, что он получает зарплату.

То есть эти копейки, которые получают педагоги в нашей стране, как раз-таки отражают ту роль, которую они должны играть в государстве, созданном Александром Лукашенко. Это роль оболванивания детей и, собственно говоря, делания вида обучения и взращивания умного подрастающего поколения.

Ярослав Романчук сослался на исследование, согласно которому специалисты IT-сферы бегут из страны: 15% специалистов уже покинули Беларусь, еще 30% готовы это сделать.

— Это не удивляет, потому что если будет продолжаться агония государства, то все те, кто хотят жить и развиваться, естественно, будут покидать токсичное, ядовитое и опасное место для жизни. Я уверена, что белорусы созрели к тому, чтобы не допустить подобного развития событий, — полагает Виктория Василевич.

Эксперт добавила, что идеологи получили конкретные задачи и лозунги, которые никак не касаются развития чего бы то ни было в стране.

— Они касаются исключительно запретов и избиений. В этом и есть сейчас государственная идеология — запрещать и молотить всех несогласных с властью Лукашенко, – считает Василевич.