Кадровый день: какие задачи поставил Лукашенко перед новыми руководителями?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В частности, Глава государства назначил новых руководителей на должности Госсекретаря Совета Безопасности, председателя Брестского облисполкома, директора предприятия "Гродно-Азот", главы Комитета Государственного контроля и генерального директора телеканала СТВ. В том, какие задачи поставил президент перед новым руководителями, разбирался колумнист Sputnik Александр Шпаковский.

"Наиболее подготовленный человек в Генштабе"

Естественно ввиду координирующей роли Совбеза в организации работы белорусского силового блока особо значимым представляется назначение Государственным Секретарем Совета Безопасности генерал–майора Александра Вольфовича, до этого занимавшего должность начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил.

Необходимо отметить, что назначения военных на пост Государственного Секретаря Совбеза вписываются в традиционную практику кадровых решений Александра Лукашенко в этой сфере. До этого, начиная с 1994 года, шесть из девяти руководителей секретариата Совета Безопасности были выходцами из Вооруженных Сил, причем с 2008 года эта тенденция стала постоянной.

Исключением стал лишь Валерий Вакульчик, который пришел в Совбез с должности председателя КГБ в сентябре 2020 года и руководил секретариатом чуть более месяца до назначения помощником президента по Брестской области.

Существует мнение, что выходцы из армейских кругов на этой позиции балансируют влияние и профессиональную конкуренцию МВД, КГБ и иных белорусских ведомств, обладающих правом оперативно–розыскной деятельности и смежными компетенциями.

Характеризуя профессиональные качества Вольфовича стоит подчеркнуть, что данный генерал считается одним из наиболее профессиональных и информированных белорусских военноначальников, имеет репутацию интеллектуала в армейских кругах.

Косвенно это подтвердил и сам Александр Лукашенко, когда отметил, что министр обороны Виктор Хренин при обсуждении кандидатуры Вольфовича с "большим неудовольствием в душе" отреагировал на перспективы откомандирования последнего в Совбез, так как "более подготовленного человека в Генштабе нет".

Нужно также отметить, что Александр Вольфович относится к поколению советских офицеров, является выпускником Московского высшего командного училища, которое закончил в 1988 году. Военная служба – часть семейной традиции Вольфовичей, отец нынешнего Госсекретаря закончил службу в звании подполковника, а сын является офицером белорусской армии и в настоящее время служит в составе 6-ой гвардейской механизированной бригады.

Безусловно от Александра Вольфовича президент ожидает стабилизации работы аппарата Совбеза, где на протяжении 2020 года дважды менялись руководители, а после переназначения Валерия Вакульчика в Брестскую область структура и вовсе функционировала без Госсекретаря.

При этом новый начальник сразу вступает из огня да в полымя, так как к привычному кругу задач добавятся еще и внутренние политические вопросы, проблематика организации правоохранительной деятельности, что в еще большей степени усиливается непрекращающимися попытками недружественного внешнего воздействия как на нашу страну, так и на союзную Российскую Федерацию.

При этом первый рабочий день Александра Вольфовича выдастся однозначно тяжелым, так как вечером 25 января солдат срочной службы войсковой части 7434 внутренних войск МВД Беларуси, которая обеспечивает охрану Белорусской АЭС, совершил суицид с использованием огнестрельного оружия. В условиях открытого информационного общества, стратегической значимости охраняемого объекта БелАЭС, данный эпизод однозначно потребует тщательной проверки.

Непростая задача для Юрия Шулейко

Также внимания заслуживает назначение нового губернатора Брестской области, которым стал 52-летний Юрий Шулейко, ранее занимавший должность помощника президента по Гомельской области.

Интересно, что биография Шулейко не имеет никакого отношения к Брестскому региону. Чиновник - уроженец Гродненщины, где и построил свою карьеру, пройдя от руководящих должностей в мясной промышленности до высших позиций в областной вертикали.

При этом последние три года Шулейко проработал на Гомельщине и, видимо, результаты его деятельности положительно оцениваются главой государства. Необходимо отметить, что Гомельская область, в отличие от западных регионов страны, выглядела достаточно стабильно в период поствыборного политического кризиса в августе – осенью прошлого года.

В то же время город Брест стал одной из наиболее проблемных точек, что собственно и предопределило решение Лукашенко командировать в регион одного из своих доверенных соратников – генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика.

Специфика внутренней обстановки в Брестском регионе заключается не только в приграничном характере области, но также в наличии локального раздражающего фактора в виде Брестского аккумуляторного завода.

Местная власть не сумела убедить жителей в целесообразности строительства данного промышленного объекта, который принято считать экологически небезопасным, а продолжение этого процесса стало катализатором протестных настроений в Бресте, которые вылились в достаточно агрессивные столкновения демонстрантов с милицией в августе 2020 года.

В этой связи примечательно, что брестский градоначальник Александр Рогачук является одним из самых популярных локальных белорусских чиновников, который даже ведет собственный Telegram–канал c семью тысячами подписчиков. Многие местные жители считают, что удержать обстановку в городе под контролем в жаркие дни второй декады августа удалось во-многом благодаря решительным действиям брестского мэра.

При этом проблематика аккумуляторного завода ввиду места его возведения относится к сфере компетенции не городской, а областной исполнительной власти. То есть, решение принимало руководство области, а политические последствия расхлебывал город.

По всей вероятности, ошибки, допущенные в ходе эпопеи с Брестским аккумуляторным заводом, где были и уголовные дела, и смена собственника, послужили причиной отставки уже бывшего губернатора Анатолия Лиса, которая произошла буквально через несколько месяцев после того как президент направил в регион Валерия Вакульчика.

В общем, в наследство от предшественника Юрию Шулейко достается запутанная история с аккумуляторным заводом, которую нужно как-то довести до ума. Стоит отметить, что, по некоторым данным, цена вопроса переноса предприятия составляет порядка 10 млн. долларов США и возможно такое решение будет оптимальным в сложившейся обстановке.

*Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции