Источник материала: UDF



Трактор против снеговиков / Из архива БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске коммунальщики давят БЧБ-снеговиков тракторами Протестующие лепят снеговиков с красным средним шаром.

Протестующие лепят снеговиков с красным средним шаром, а это делает их «оппозиционными». Сейчас власти бросают на борьбу с БЧБ-снеговиками тяжелую технику. Но, как видно по видео, достаётся и обычным снеговикам.