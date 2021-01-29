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В Минске коммунальщики давят БЧБ-снеговиков тракторами
Источник материала: UDF
Трактор против снеговиков / Из архива БЕЛТА
Протестующие лепят снеговиков с красным средним шаром, а это делает их «оппозиционными». Сейчас власти бросают на борьбу с БЧБ-снеговиками тяжелую технику. Но, как видно по видео, достаётся и обычным снеговикам.
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Протестующие лепят снеговиков с красным средним шаром.
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