Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

отмечает «Новая газета». «За 20 лет союза с Беларусью различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем $109 млрд», -«Новая газета».

«Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Владимира Путина «своим единственным другом». Итого: больше $5 млрд за год «дружбы», - иронизирует издание.

«Беларусь получает российский газ по цене около $130 за тысячу кубометров. Не считая 2020 года, когда произошел коллапс цен в Европе, скидка составляла от 35 до 50% к уровню средней цены российского газа в Европе», — объясняет заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цифра дня. За 20 лет Лукашенко «выкачал» из России $109 млрд Поддержка «белорусского чуда» обходится российским налогоплательщикам в 5 млрд в год!