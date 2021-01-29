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Цифра дня. За 20 лет Лукашенко «выкачал» из России $109 млрд
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
По подсчетам издания, всего на поддержка лояльных Кремлю политических режимов Россия потратила $271 млрд.
И на первом месте в этом списке, разумеется, самый «верный» союзник России – Александр Лукашенко.
«За 20 лет союза с Беларусью различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем $109 млрд», -
Около $100 млрд из этой суммы — предоставленные Минску скидки на топливо. Еще $9 млрд — госкредиты.
«Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Владимира Путина «своим единственным другом». Итого: больше $5 млрд за год «дружбы», - иронизирует издание.
КАК КРЕМЛЬ ПОМОГАЕТ СОСЕДЯМ
Самый привычный для России способ поддержки лояльных режимов — дотации на нефть и газ.
«Беларусь получает российский газ по цене около $130 за тысячу кубометров. Не считая 2020 года, когда произошел коллапс цен в Европе, скидка составляла от 35 до 50% к уровню средней цены российского газа в Европе», — объясняет заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Нефть Беларусь получает без экспортной пошлины, экономя на этом $1,5–2 млрд в год.
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Поддержка «белорусского чуда» обходится российским налогоплательщикам в 5 млрд в год!
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