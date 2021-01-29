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Взгляните на дизайнерскую «двушку» в Минске с двумя санузлами - мужским и женским

29.01.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студия VAE design & architecture создала стильный дизайн-проект квартиры в центре Минска для взрослой пары и претворила его в жизнь. Как выглядит это жилье, показывает CityDog.by.


По словам руководителя студии Евгения Варковича, во всей квартире хотелось сохранить ощущение простора. Поэтому на 70 «квадратах» разместили большую гостиную, объединенную с кухней-столовой, отдельную спальню с гардеробной, дополнительную гардеробную-кладовую, а также мужской и женский санузлы.


Гостиная, объединенная с кухней-столовой

— Эту квартиру в центре Минска мы оформляли для взрослой пары, дети которой давно живут отдельно, — рассказывает Евгений. — Дочь клиентов довольно долго следила за нашей работой в Instagram, а потом посоветовала нас родителям. Оказалось, что на многие вещи с заказчиками мы смотрим одинаково, поэтому и работать оказалось легко и приятно.


Гостиная


— Заказчики хотели себе светлый, эргономичный и спокойный интерьер, который будет оставаться актуальным многие годы. Поэтому мы создали пространство, в котором можно как спокойно отдыхать по вечерам перед камином, так и проводить время с семьей и друзьями. Все детали проработаны исходя из пожеланий клиентов. Во всем мы ориентировались на их вкус и бюджет.


Кухня-столовая

Одни предметы мебели для проекта заказывали из-за границы, другие делали на заказ в Беларуси.



Например, журнальные столики в гостиной, черную витрину в зоне столовой и раздвижной обеденный стол на кухне заказывали по авторским эскизам у белорусских мастеров. А кресло досталось заказчице от мамы — его просто перетянули новой тканью.


Консольный столик в коридоре также выполнен по индивидуальным эскизам. Вся живопись в интерьере — художницы Ланы Лето.


Мужской и женский санузлы

Два санузла разделены не на гостевой и хозяйский, как это встречается чаще всего, а на мужской и женский — таким было одно из пожеланий заказчиков.

Мужской выполнен в более строгих, белых и черных цветах, женский — в более спокойных бело-коричневых оттенках. Объединяющим звеном выступают схожие отделочные материалы.


Мужской санузел



Женский санузел


Спальня

Как и остальной интерьер, спальня выполнена в светлых тонах. Из мебели в комнате — большая двуспальная кровать, подвесная консоль, выполняющая роль туалетного столика, и стеклянная витрина, в которой заказчики хранят свои любимые книги и сувениры из путешествий.



Особое внимание в спальне привлекает большое панно над изголовьем кровати. По словам дизайнеров, они «стремились воссоздать лунную фактуру, реголит, сформировавшийся в результате ударов инородных космических тел в течение миллиардов лет».



Примечательно, что объект выполняет не только декоративную функцию, но и практическую — служит ночным светильником.

— В процессе работы над проектом заказчики во всем нам доверяли, — заключает Евгений. — За время ремонта мы стали хорошими друзьями — и это то, чем действительно можно гордиться.

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Теги: Минск
 
 
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