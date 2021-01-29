"От преподавателей, как от солдат, стали требовать армейской дисциплины"

Народной Воли » все-таки не отказались. Кстати, это не первые педагоги, которые ушли из БНТУ из-за своей гражданской позиции. При увольнении они не делали громких заявлений, но ответить на вопросы «» все-таки не отказались.





– Что стало триггером вашего увольнения? Что стало последней каплей?





В.Арабей: – Просто накопилось. Ведь уже в сентябре пришли на работу оглушенные августовскими событиями. А тут и в университете началось: ворота на замок, студентов не выпускают с территории, чтобы не дать им возможности присоединиться к городским акциям протеста. Но у нас с коллегой гражданская позиция четкая, однозначная: нет насилию и лжи!





Да, в начале учебного года университет предполагал еще занять позицию невмешательства: мы политикой не занимаемся, главное – учеба, а остальное нас не волнует. Но так не получилось, власти потребовали жесткого реагирования, и БНТУ стал одним из лидеров по отчислению студентов.





Думаю, скоро и до преподавателей дойдет. Хотя, когда декан Армен Сергеевич Сардаров подписывал наши заявления об уходе, он сказал: «Потерпите». Но мы твердо ответили: «Нет». Кстати, первый раз с нами декан разговаривал, когда мы в начале сентября написали заявление о выходе из профсоюза.









– О, у вас богатая протестная биография!





В.Арабей: – Тогда, если кратко передать наш разговор, он спросил, не хотим ли мы, чтобы у нас было, как в Украине.





– Заезженный шаблон…





Е.Книга: – Еще осенью в числе других преподавателей университета мы участвовали в записи видеоролика против насилия. Видео в сеть вышло в пятницу, а в субботу моментально пришло начальство на кафедру проверять, как мы ходим на работу, как заполняем графики, вовремя ли отчитываемся. Начали снимать премии – не только с нас, но и с наших коллег и даже с заведующей кафедры Натальи Александровны Лозовской. Дело в том, что именно с нашей кафедры архитектурного факультета БНТУ в том видео участвовали четыре человека.





– А как преподаватели, ваши коллеги, прореагировали на репрессии начальства, которые начались из-за вас?





Е.Книга: – Нормально, проблем не было. Но 30 декабря все повторилось снова: проверки и «прочистки». Дело в том, что 6 декабря я была задержана в Логойске (по месту проживания) во время гуляния по городу. Провела несколько часов в РУВД. Без штрафа, без суток, так как задержана была в первый раз.





В тот день в городе проходили протестные акции, и сказать, что я на улице оказалась случайно, я не могу. Не случайно. И когда к концу декабря документы из РУВД пришли в университет, на нашей кафедре опять началась нервотрепка. Пришел новый проректор «по безопасности и кадрам» Владимир Захаревич, а с ним начальник отдела кадров.





Да, они не нашли мой рабочий график за одни день – я виновата, не составила, хотя работала, и компьютерная программа Майкрософт может подтвердить, что я выходила на связь со студентами (мы же сейчас на удалении, в онлайн-режиме). В общем, начальство делало проверку, а мне было стыдно.





В.Арабей: – Теперь от преподавателей, как от солдат, стали требовать армейской дисциплины, а это уже ненормальные условия труда. В вузе все-таки должны быть минимальные, базовые отношения доверия и доброты к преподавателям, мы ведь всегда работали гораздо больше, чем требовали наши рабочие графики.





Студенты писали нам ночью, утром и днем – когда хотели. Мы с ними всегда на связи. И консультации всегда проходят у нас «от обеда до упора» – сколько надо, а не по часам. Но никто это не учитывает.





– А что коллеги? Сердились, пеняли вам, обвиняли вас в неприятностях?





Е.Книга: – Наоборот! Завкафедрой успокаивала: «Мы выдержим любую проверку! Давайте работать дальше». Но они, начальство, не отстали бы… Мы уволились – и теперь тишина: ни графиков, ни проверок. Я так понимаю, у нового проректора Владимира Захаревича в блокнотике есть список фамилий, и пока он не вычеркнет все, ему покоя не будет.









– А где сейчас свой хлеб зарабатывать думаете?





В.Арабей: – Я параллельно с преподаванием всегда сотрудничал с архитектурными фирмами. Теперь попросился в штат.





Е.Книга: – А я пока в творческом поиске. Наверное, пойду учиться дальше, есть такая мысль.





– Какие настроения преобладают у преподавателей? Я понимаю, что никто ни с кем не откровенничает, но почувствовать все равно можно.





В.Арабей: – Обстановка в БНТУ напряженная, все в ожидании развязки. Я считаю, что большинство преподавателей на стороне перемен. Просто не у всех есть возможность высказать открыто свою точку зрения – а потом поменять рабочее место.





– Как вы думаете, среди студентов много «лукашистов»?





В.Арабей: – Не встречал. Возможно, БРСМовцы. Но они в открытую не выступали. Зато протестные настроения были осенью достаточно заметные. Все ребята как-то быстро повзрослели.





– Вы лично знаете студентов, которых отчислили?





В.Арабей: – Знаю четверокурсницу Викторию Гранковскую, вел проект у ее группы. Она, кажется, до сих пор находится в неволе. Первый раз ее задержали еще 1 сентября, университет для этого вызвал ОМОН – это громкая история.





Девушка собирала подписи под петицией студентов к ректору, чтобы он высказал свое мнение о ситуации в стране после выборов. Студентка разумная, настроена была оптимистично, хотела учиться. Но ее все-таки отчислили. Но Виктория очень закаленный человек, они с братом сироты, их воспитывала бабушка.





– А в маленьком Логойске какие общественные настроения?





Е.Книга: – Логойск живет, выходит на протест, не спит в шапку! В соцсетях постоянно мелькают фотографии из Логойска. Но осенью все наше протестное движение по выходным перемещалось в Минск . Потому что в Логойске активистов очень быстро вычисляют и задерживают.





– А как вас задержали, расскажите, Елена Николаевна.





Е.Книга: – Задержание было комичное. Мы с компанией шли на день рождения к подруге через протестную колонну. Ну, и всех вместе с именинницей забрали в РУВД, а ее потом даже оставили на сутки. Меня тоже долго держали, не спросив, есть ли маленькие дети. Допросы, отпечатки пальцев, фотографирование подошв…





А город, как известно, у нас маленький, все друг друга знают: все начальство РУВД известно каждому пофамильно, и место их жительства, и кто у них жены-дети. Все учились если не друг с другом, то рядом: одноклассники, соседи или товарищи, муж подруги… Но им не стыдно.





– Пока не стыдно! Как ваши семьи прореагировали на увольнение? Вы, Виталий Геннадьевич, с женой советовались?





В.Арабей: – Нет. Абсолютно. Я ей потом в Telegram написал. Она мне позавидовала. А теперь сама написала заявление об уходе – она тоже работает в БНТУ.





Е.Книга: – Мой муж тоже одобрил мой поступок. В стране сотни покалеченных и униженных… Но бесконечно страдания людей и беззаконие власти длиться не могут.