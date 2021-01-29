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Лучший из лучших: в Минске выбрали «Студента года – 2020»
29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске выбрали «Студента года – 2020». Им стал Влад Федюкович – курсант Института пограничной службы, передает «МИР 24».
Отбор был серьезным – 45 туров. Более двух сотен претендентов из 39 вузов страны. В финал вышли только 11 студентов. Свои силы надо было показать в конкурсе молодежных проектов, в ораторском мастерстве, а также в творчестве и спортивной сноровке.
«Это очень почетно и очень ответственно. Я вам говорю, и у меня бегут мурашки по коже. Это золотое время. И когда ты стараешься успеть и в учебе, и в творчестве, в жизни факультета и университета, это настолько развивает. Ты сам совершенствуешься, приобретаются навыки важные и ценные – общение, тебе надо с человеком найти контакт. Это важно, ценно, и я наслаждаюсь этим моментом», – рассказала Дарья Гелиц, студентка Белорусского государственного университета транспорта
Республиканский конкурс «Студент года» проводится в Беларуси с 2011 года. В нем участвуют молодые люди, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8.
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Отбор был серьезным: из 200 претендентов в финал вышли только 11 человек.
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