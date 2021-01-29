Лучший из лучших: в Минске выбрали «Студента года – 2020»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выбрали «Студента года – 2020». Им стал Влад Федюкович – курсант Института пограничной службы, передает «МИР 24».

Отбор был серьезным – 45 туров. Более двух сотен претендентов из 39 вузов страны. В финал вышли только 11 студентов. Свои силы надо было показать в конкурсе молодежных проектов, в ораторском мастерстве, а также в творчестве и спортивной сноровке.

«Иметь звание «Студент года» для меня очень большая честь, так как тебя поддерживают не только твои друзья, тебя поддерживают офицеры, руководство института, Госпогранкомитет, родственники. Это большая ответственность быть в числе 11 лучших студентов страны и большая ответственность перед теми людьми, которые за тобой стоят, и перед всем студенчеством», – говорит победитель республиканского конкурса «Студент года – 2020» Владислав Федюкович.

«Это очень почетно и очень ответственно. Я вам говорю, и у меня бегут мурашки по коже. Это золотое время. И когда ты стараешься успеть и в учебе, и в творчестве, в жизни факультета и университета, это настолько развивает. Ты сам совершенствуешься, приобретаются навыки важные и ценные – общение, тебе надо с человеком найти контакт. Это важно, ценно, и я наслаждаюсь этим моментом», – рассказала Дарья Гелиц, студентка Белорусского государственного университета транспорта

Республиканский конкурс «Студент года» проводится в Беларуси с 2011 года. В нем участвуют молодые люди, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8.