﻿ Лучший из лучших: в Минске выбрали «Студента года – 2020». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лучший из лучших: в Минске выбрали «Студента года – 2020»

29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выбрали «Студента года – 2020». Им стал Влад Федюкович – курсант Института пограничной службы, передает «МИР 24».

Отбор был серьезным – 45 туров. Более двух сотен претендентов из 39 вузов страны. В финал вышли только 11 студентов. Свои силы надо было показать в конкурсе молодежных проектов, в ораторском мастерстве, а также в творчестве и спортивной сноровке.

«Иметь звание «Студент года» для меня очень большая честь, так как тебя поддерживают не только твои друзья, тебя поддерживают офицеры, руководство института, Госпогранкомитет, родственники. Это большая ответственность быть в числе 11 лучших студентов страны и большая ответственность перед теми людьми, которые за тобой стоят, и перед всем студенчеством», – говорит победитель республиканского конкурса «Студент года – 2020» Владислав Федюкович.

«Это очень почетно и очень ответственно. Я вам говорю, и у меня бегут мурашки по коже. Это золотое время. И когда ты стараешься успеть и в учебе, и в творчестве, в жизни факультета и университета, это настолько развивает. Ты сам совершенствуешься, приобретаются навыки важные и ценные – общение, тебе надо с человеком найти контакт. Это важно, ценно, и я наслаждаюсь этим моментом», – рассказала Дарья Гелиц, студентка Белорусского государственного университета транспорта

Республиканский конкурс «Студент года» проводится в Беларуси с 2011 года. В нем участвуют молодые люди, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отбор был серьезным: из 200 претендентов в финал вышли только 11 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ему бы романы писать: Лукашенко рассказал студентам как на "инаугурации" хотели сжечь депутатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by