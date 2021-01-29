Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли пурпур времен царя Соломона 29.01.2021, 14:23

http://talismansveta.ru

Археологи выяснили, чем красили ткани 3000 лет назад.

Впервые ученые получили уникальные свидетельства того, что ткань, окрашенная в королевский пурпур, датируется временами царя Давида и царя Соломона, сообщает nv.ua .

Израильские исследователи обнаружили три обрывка ткани, окрашенные упомянутым в Библии пурпурным красителем под названием аргаман.

Изучая цветные ткани из долины Тимна — древнего района производства меди на юге Израиля — в ходе исследования, которое длилось несколько лет, исследователи были удивлены, обнаружив остатки тканой ткани, кисточки и волокна шерсти, окрашенные в королевский пурпур. Прямое радиоуглеродное датирование подтверждает, что находки датируются примерно 1000 г. до н.э., что соответствует временам правления библейских царей Давида и Соломона в Иерусалиме.

Краситель, который получают из видов моллюсков, обитающих в Средиземном море, более чем в 300 км от Тимны, часто упоминается в Библии и появляется в различных еврейских и христианских контекстах. Это первый раз, когда ткани железного века, окрашенные в пурпурный цвет, были обнаружены в Израиле или по всему Южному Леванту.

«Это очень захватывающее и важное открытие. Это первый кусок ткани времен Давида и Соломона, который окрашен престижной пурпурной краской. В древности пурпурный наряд ассоциировался с дворянством, со священниками и, конечно же, с королевской семьей. Великолепный оттенок, тот факт, что он не выцветает, и сложность производства красителя, который в ничтожных количествах содержится в теле моллюсков, — все это делало его самым ценным из красителей, который часто стоил дороже золота», — объясняет доктор Наама Сукеник, хранитель органических находок в Управлении древностей Израиля.

Тимна был центром добычи меди, которая требовала передовых металлургических знаний. Так называемый Холм рабов — крупнейшее предприятие по выплавке меди в долине, заполненное кучами промышленных отходов, таких как шлак от плавильных печей.

«В одной из этих куч оказалось три обрывка цветной ткани. Цвет сразу же привлек наше внимание, но нам было трудно поверить, что мы нашли настоящий пурпурный цвет из столь древнего периода», — рассказывают авторы открытия.

Краситель был идентифицирован с помощью усовершенствованного аналитического прибора, который показал присутствие уникальных молекул красителя, происходящих только от определенных видов моллюсков. По словам доктора Наамы Сукеник, «большая часть цветных тканей, найденных в Тимне и в археологических исследованиях в целом, была окрашена с использованием различных красителей на растительной основе, которые были легко доступны и легче окрашивались. Использование красителей на основе животных считалось гораздо более престижным и служило важным показателем высокого экономического и социального статуса владельца».

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