Источник материала: Хартия'97

«Мы должны показать и напомнить остальным, что такое профсоюз на самом деле» 29.01.2021, 14:13

Алексей Губич

На БЕЛАЗе появился независимый профсоюз.

Осенью 2020 года на БЕЛАЗе была создана первая первичная организация независимого профсоюза РЭП. За это время она оказала помощь десяткам работников завода.

О себе, о создании организации и о том, для чего она нужна, ex-press.by рассказал Алексей Губич.

Алексею 33 года, он работает токарем в инструментальном цеху с 2018 года. Параллельно учится в БГУИР на инженерно-экономическом факультете. Председатель первичной организации профсоюза РЭП на БЕЛАЗе.

Как на БЕЛАЗе появился независимый профсоюз

— После того, как с БЕЛАЗа начали увольнять высококвалифицированных специалистов (моих друзей, знакомых), я и другие работники завода увидели, что ППО БЕЛПРОФМАШ (официальный профсоюз — прим. ред.) не пытается защищать их интересы. Противостоять их увольнению никто даже не пытался. Получается, руководство «первички» забыло, что означает и что должен делать профсоюз. В первую очередь — это защита работника, улучшение условий труда, забота о том, чтобы работники получали достойную заработную плату.

Именно тогда у меня возникло желание узнать о том, что такое независимый профсоюз Работников радиоэлектронной промышленности. Отзывы людей, которые сталкивались с независимыми профсоюзами РЭП, меня убедили, что защиту все-таки можно найти. Здесь специалисты реально пытаются защищать своих членов профсоюза. К тому же я увидел, как хорошо здесь налажена коммуникация с первичными организациями, много молодых активных ребят, хорошая поддержка, а также обучение.

Очень важно, что независимый профсоюз не привязан и не подвержен влиянию руководства предприятия.





Может ли человек быть в двух профсоюзах

— С точки зрения закона это вообще не запрещено, вы можете состоять в любых общественных объединениях. Но есть уставы у общественных объединений и важно понимать, чтобы это не противоречило им.

Устав профсоюза РЭП не содержит никаких ограничений, однако в уставе БЕЛПРОФМАШа есть пункт о том, что нельзя быть его членом и любого другого профсоюза одновременно. Поэтому здесь выбор за самим работником. Если вы не собираетесь афишировать свое членство в другом профсоюзе, то мы не предоставим информацию о вас и то, что вы состоите в РЭП.

Сколько людей вышло из официального профсоюза и все ли они пришли в РЭП

— Завод большой, и точных сведений у меня нет. Из БЕЛПРОФМАШ, насколько мне известно, только в ноябре 2020 года вышел 21 человек. А данные, сколько нас в первичке РЭП, а также кто эти люди, мы не предоставляем никому. Это приходится скрывать, к сожалению. Но это в интересах людей.

В основном, к нам обращаются работники, которых наказали после того, как их осудили по 23.34. На предприятии их депремируют за то, что отсутствовали на рабочем месте без уважительной причины.

Также обращаются те, кто хочет узнать, нарушаются ли трудовые или иные права со стороны работодателя. Сейчас огромное множество вопросов у работников вызывает то, что на БЕЛАЗе в Коллективный договор предприятия внесли изменения.

На наш взгляд, дискриминационные условия коллективных договоров и соглашений являются недействительными. Согласно ст. 14 Трудового кодекса РБ, дискриминация работника по принадлежности к тому или иному профсоюзу запрещается.

Одна из наших задач — поставить нашу первичку на учет в исполнительно-распорядительные органы власти. Хотя понимаем, что в условиях сегодняшнего правового дефолта получим отказ в Жодинском исполкоме. Но мы будем добиваться этого, а также защищать работников завода, стремиться улучшать условие труда на своем предприятии. Мы должны показать и напомнить остальным, что же такое профсоюз на самом деле.

Чего достиг первый профсоюз

Алексей считает, что само появление на БЕЛАЗе независимого профсоюза — большое достижение. Новый профсоюз уже работает: нескольким десяткам работникам завода организованы профессиональные консультации с юристами. Перед новым годом дети членов первичной организации получили персональные подарки от белорусов Москвы, собранные белорусами и профсоюзами разных стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .