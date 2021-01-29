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Многим заведениям могут запретить работать после 23:00. МАРТ прокомментировал ситуацию
Источник материала: Onliner
Вчера мы
— Нами подготовлен проект постановления правительства, определяющий отдельные аспекты работы объектов торговли и общепита. Предложения по таким изменениям были внесены исполкомами и МВД на основе обращений и жалоб граждан.
Хотим подчеркнуть, что пока это только проект и в процессе работы он будет меняться.
Вчера проект был направлен на согласование с заинтересованными ведомствами и участниками рынка. В ближайшее время ждем их предложения по его редакции. С учетом специфики вопроса мы понимаем, что предложения по корректировке подготовленной редакции к нам поступать будут, и мы настроены на их конструктивное обсуждение.
Учитывая то, что нормы затрагивают как интересы хозяйствующих субъектов, бизнеса, так и граждан, общества в целом, нам предстоит серьезная работа по поиску компромиссного решения.
После согласования проекта постановления с заинтересованными ведомствами и участниками рынка его текст будет вынесен на общественное обсуждение. Это значит, что все желающие смогут ознакомиться с ним на национальном правовом портале и направить свои предложения, -- заявили в министерстве.
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