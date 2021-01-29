Многим заведениям могут запретить работать после 23:00. МАРТ прокомментировал ситуацию

Источник материала: Onliner

Вчера мы рассказывали о проекте постановления Совмина, который может сильно ударить по некоторым бизнесменам. В документе говорится, что заведениям, работающим в жилых домах или общежитиях и продающим алкоголь, могут запретить работать после 23:00. Рестораторов такая перспектива здорово напугала: по их словам, такие нововведения похоронят сферу. Сегодня в пресс-службе МАРТа объяснили, что происходит.

— Нами подготовлен проект постановления правительства, определяющий отдельные аспекты работы объектов торговли и общепита. Предложения по таким изменениям были внесены исполкомами и МВД на основе обращений и жалоб граждан.

Хотим подчеркнуть, что пока это только проект и в процессе работы он будет меняться.

Вчера проект был направлен на согласование с заинтересованными ведомствами и участниками рынка. В ближайшее время ждем их предложения по его редакции. С учетом специфики вопроса мы понимаем, что предложения по корректировке подготовленной редакции к нам поступать будут, и мы настроены на их конструктивное обсуждение.

Учитывая то, что нормы затрагивают как интересы хозяйствующих субъектов, бизнеса, так и граждан, общества в целом, нам предстоит серьезная работа по поиску компромиссного решения.

После согласования проекта постановления с заинтересованными ведомствами и участниками рынка его текст будет вынесен на общественное обсуждение. Это значит, что все желающие смогут ознакомиться с ним на национальном правовом портале и направить свои предложения, -- заявили в министерстве.