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Есть люди, которых нельзя подпускать к технике. И вот доказательства
Источник материала: Onliner
Новые технологии не такие уж и новые — к ним многие привыкли, и, казалось, не осталось на планете людей, которые с телефонами или другой техникой на «вы». Выясняется, что это не так: «чайников» все еще предостаточно. Кто-то уничтожает технику по ошибке, другие действительно не понимают, как она работает, а третьим нет до этого дела, и желание разбираться тоже отсутствует.
В очередной
Копир перестал работать. Интересно, а как они справлялись до этого? Был специальный человек?
«Отец распечатал видео, чтобы посмотреть позже»
Бабуля нашла удобную разделочную доску. Ей и невдомек, что это iPad
«Папа сказал, что решил проверить, как это — читать с Kindle»
Продвинутый студент придумал бесконечный двигатель: фонарик смартфона светит на солнечную батарею, которая заряжает этот же смартфон. Физиком станет
«Папа пожаловался на глупую Google, на ноутбуках которой в правом углу почему-то расплывается изображение»
«Говорить ей, что iPad можно доставать из коробки?»
Решил перейти с обычного чайника на электрический. А привычки остались прежними
Беспроводная передача фотографий выглядит так
«Мама купила защитный экран для смартфона, экран выбросила, а упаковочную пленку наклеила на экран»
Куда-то делся телефон. Найти не мог, хотя он оставался подключенным к Bluetooth. Нашел
Клиент принес смартфон в ремонт. Говорит, в воду никогда в жизни не ронял
Инженеры плакали. А кто-то пытался зарядить мобильник и жаловался
Куда бы поставить свечку?...
«Папа случайно выключил подсветку клавиатуры. А букв-то не было видно»
Здесь сложный алгоритм. «Папа отксерил смартфон с купоном на скидку, чтобы показать его в магазине»
«Сестренка наводила марафет, а солнышко светило в зеркало. Зеркало прожгло экран ноутбука»
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Новые технологии не такие уж и новые — к ним многие привыкли, и, казалось, не осталось на планете людей, которые с телефонами или другой техникой на «вы». Выясняется,...
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