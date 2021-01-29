Есть люди, которых нельзя подпускать к технике. И вот доказательства

Источник материала: Onliner

Новые технологии не такие уж и новые — к ним многие привыкли, и, казалось, не осталось на планете людей, которые с телефонами или другой техникой на «вы». Выясняется, что это не так: «чайников» все еще предостаточно. Кто-то уничтожает технику по ошибке, другие действительно не понимают, как она работает, а третьим нет до этого дела, и желание разбираться тоже отсутствует.

В очередной подборке примеры таких фейлов.



Копир перестал работать. Интересно, а как они справлялись до этого? Был специальный человек?



«Отец распечатал видео, чтобы посмотреть позже»



Бабуля нашла удобную разделочную доску. Ей и невдомек, что это iPad



«Папа сказал, что решил проверить, как это — читать с Kindle»



Продвинутый студент придумал бесконечный двигатель: фонарик смартфона светит на солнечную батарею, которая заряжает этот же смартфон. Физиком станет



«Папа пожаловался на глупую Google, на ноутбуках которой в правом углу почему-то расплывается изображение»



«Говорить ей, что iPad можно доставать из коробки?»



Решил перейти с обычного чайника на электрический. А привычки остались прежними



Беспроводная передача фотографий выглядит так



«Мама купила защитный экран для смартфона, экран выбросила, а упаковочную пленку наклеила на экран»



Куда-то делся телефон. Найти не мог, хотя он оставался подключенным к Bluetooth. Нашел



Клиент принес смартфон в ремонт. Говорит, в воду никогда в жизни не ронял



Инженеры плакали. А кто-то пытался зарядить мобильник и жаловался



Куда бы поставить свечку?...



«Папа случайно выключил подсветку клавиатуры. А букв-то не было видно»



Здесь сложный алгоритм. «Папа отксерил смартфон с купоном на скидку, чтобы показать его в магазине»



«Сестренка наводила марафет, а солнышко светило в зеркало. Зеркало прожгло экран ноутбука»