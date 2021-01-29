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МВД: в стране увеличилось число жертв ДТП — на 13,5 процента. Усилят ответственность для водителей
Источник материала: Onliner
«Впервые за последние годы возросло число жертв автоаварий (+13,5%). Больше погибло детей (+15,8%), — сообщает МВД. — Актуальна проблема с аварийностью по вине нетрезвых водителей и „бесправников“». МВД уже придумало нетривиальный способ борьбы с негативным явлением — «внесены предложения об усилении ответственности за данные деяния».
Сегодня в Минске на заседании коллегии МВД подводят итоги работы министерства в 2020 году. На этом мероприятии и была озвучена отнюдь не позитивная статистика. По словам главы МВД Ивана Кубракова, в минувшем году «основные акценты были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки». Отмечается, что была «проделана большая работа по обеспечению дорожной безопасности, но этого оказалось явно недостаточно».
По нашим наблюдениям, во втором полугодии проблеме дорожной безопасности было отведено, мягко говоря, отнюдь не первостепенное значение. Немалые силы были отвлечены на решение других — не связанных с аварийностью — задач.
Что касается «внесения предложений об усилении ответственности» за аварии по вине нетрезвых водителей и «бесправников», то на данный момент вносить их куда-либо поздно. Новая редакция КоАП уже
В УК также
Все указанные изменения в КоАП и УК вступят в силу уже этой весной.
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«Впервые за последние годы возросло число жертв автоаварий (+13,5%). Больше погибло детей (+15,8%), — сообщает МВД. — Актуальна проблема с аварийностью по вине нетрезвых...
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