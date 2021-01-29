МВД: в стране увеличилось число жертв ДТП — на 13,5 процента. Усилят ответственность для водителей

Источник материала: Onliner

«Впервые за последние годы возросло число жертв автоаварий (+13,5%). Больше погибло детей (+15,8%), — сообщает МВД. — Актуальна проблема с аварийностью по вине нетрезвых водителей и „бесправников“». МВД уже придумало нетривиальный способ борьбы с негативным явлением — «внесены предложения об усилении ответственности за данные деяния».

Сегодня в Минске на заседании коллегии МВД подводят итоги работы министерства в 2020 году. На этом мероприятии и была озвучена отнюдь не позитивная статистика. По словам главы МВД Ивана Кубракова, в минувшем году «основные акценты были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки». Отмечается, что была «проделана большая работа по обеспечению дорожной безопасности, но этого оказалось явно недостаточно».

По нашим наблюдениям, во втором полугодии проблеме дорожной безопасности было отведено, мягко говоря, отнюдь не первостепенное значение. Немалые силы были отвлечены на решение других — не связанных с аварийностью — задач.

Что касается «внесения предложений об усилении ответственности» за аварии по вине нетрезвых водителей и «бесправников», то на данный момент вносить их куда-либо поздно. Новая редакция КоАП уже подписана . В ней за слабое опьянение (до 0,8 промилле) предлагают штрафовать на 100 б. в. и лишать прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывать штрафом в 200 б. в. и пятью годами лишения прав. Для сравнения: КоАП в нынешней редакции предусматривает штраф от 50 до 100 базовых с лишением на три года.

В УК также ужесточат наказание за пьяные ДТП, изменения тоже уже зафиксированы, закон опубликован. Максимальный срок лишения прав хотят увеличить до восьми лет (в том числе для «повторников»). Кроме того, увеличивается срок лишения свободы за управление автомобилем (ч. 4 ст. 317 УК) в состоянии опьянения, повлекшее смерть либо тяжкое телесное повреждение. Сейчас такой срок составляет до 7 лет без нижнего предела, по новому закону — от 3 до 8 лет.

Все указанные изменения в КоАП и УК вступят в силу уже этой весной.

Читайте также: