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В мире зумеров: Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok
29.01.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский телеведущий Николай Дроздов удивил преданных поклонников: культовый артист завел собственный аккаунт в популярном приложении TikTok.
В течение 40 лет Дроздов был бессменным ведущим программы "В мире животных", но в 2020 году объявил об окончательном уходе "на пенсию". Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем артиста. После ухода мэтра, на его место взяли 17-летнего Алексея Лапина, который несколько лет был учеником и соведущим Дроздова.
Уход с телевидения никак не связан с концом карьеры: на своем примере это подтвердил все еще энергичный Дроздов. 83-летний ведущий решил шагнуть в новое будущее и завел личный аккаунт в TikTok.
© Sputnik / Виталий Белоусов
В микроблоге уже появился первый ролик от Дроздова, а количество его подписчиков скоро достигнет 160 тысяч.
По словам Дроздова, зарегистрироваться в популярной сети ему предложил приятель, и ведущий с радостью приступил к составлению контент-плана: каждую неделю артист будет публиковать добрые советы для молодежи.
Напомним, что первый выпуск "В мире животных" с Дроздовым-ведущим вышел на экраны в 1975-м году.
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За несколько дней аккаунт 83-летнего мэтра передачи "В мире животных" набрал больше 150 тысяч подписчиков и был признан "лучом света в царстве тьмы".
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