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Под Щучином автолавка сбила женщину

29.01.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Последняя погибла. Авария произошла в деревне Доги накануне. Автолавка привезла товары. Среди покупателей была и 73-летняя женщина. После того как она совершила покупки, стояла сзади, в слепой зоне автомобиля. Машина тронулась и сбила пожилую женщину. От полученных травм она погибла на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
 
 
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Последняя погибла. Авария произошла в деревне Доги накануне. Автолавка привезла товары. Среди покупателей была и 73-летняя женщина. После того как она совершила...
 
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