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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Щучином автолавка сбила женщину Последняя погибла. Авария произошла в деревне Доги накануне. Автолавка привезла товары. Среди покупателей была и 73-летняя женщина. После того как она совершила...

Последняя погибла. Авария произошла в деревне Доги накануне. Автолавка привезла товары. Среди покупателей была и 73-летняя женщина. После того как она совершила покупки, стояла сзади, в слепой зоне автомобиля. Машина тронулась и сбила пожилую женщину. От полученных травм она погибла на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.