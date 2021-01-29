Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женщина в Минске забыла портмоне в кафе, а когда вернулась за ним, он был уже пуст Зашла выпить кофе, а нашла чужой кошелек. К столичным милиционерам за помощью обратилась женщина, у которой из кошелька пропали деньги. Дама объяснила, мол, забыла...

Зашла выпить кофе, а нашла чужой кошелек. К столичным милиционерам за помощью обратилась женщина, у которой из кошелька пропали деньги. Дама объяснила, мол, забыла портмоне в одном из минских кафе и ушла. Вскоре вернулась за вещами, кошелек нашла, однако он к этому времени уже был пуст.