ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщина в Минске забыла портмоне в кафе, а когда вернулась за ним, он был уже пуст

29.01.2021 14:39 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Зашла выпить кофе, а нашла чужой кошелек. К столичным милиционерам за помощью обратилась женщина, у которой из кошелька пропали деньги. Дама объяснила, мол, забыла портмоне в одном из минских кафе и ушла. Вскоре вернулась за вещами, кошелек нашла, однако он к этому времени уже был пуст. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зашла выпить кофе, а нашла чужой кошелек. К столичным милиционерам за помощью обратилась женщина, у которой из кошелька пропали деньги. Дама объяснила, мол, забыла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин напал на женщину, которая сделала ему замечание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by