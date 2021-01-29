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Женщина в Минске забыла портмоне в кафе, а когда вернулась за ним, он был уже пуст
Источник материала: БTЗашла выпить кофе, а нашла чужой кошелек. К столичным милиционерам за помощью обратилась женщина, у которой из кошелька пропали деньги. Дама объяснила, мол, забыла портмоне в одном из минских кафе и ушла. Вскоре вернулась за вещами, кошелек нашла, однако он к этому времени уже был пуст.
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Зашла выпить кофе, а нашла чужой кошелек. К столичным милиционерам за помощью обратилась женщина, у которой из кошелька пропали деньги. Дама объяснила, мол, забыла...
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