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Минчанин напал на женщину, которая сделала ему замечание

29.01.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В милицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что,  возвращаясь домой, заметила некого мужчину у своего дома, последний справлял нужду. Дама сделала замечание незнакомцу, отметив, что такое поведение в общественном месте просто недопустимо. Однако злоумышленник повел себя крайне агрессивно и набросился на женщину с кулаками. 
 
 
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В милицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что,  возвращаясь домой, заметила некого мужчину у своего дома, последний справлял нужду. Дама сделала...
 
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