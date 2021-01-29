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Минчанин напал на женщину, которая сделала ему замечание
Источник материала: БTВ милицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что, возвращаясь домой, заметила некого мужчину у своего дома, последний справлял нужду. Дама сделала замечание незнакомцу, отметив, что такое поведение в общественном месте просто недопустимо. Однако злоумышленник повел себя крайне агрессивно и набросился на женщину с кулаками.
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В милицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что, возвращаясь домой, заметила некого мужчину у своего дома, последний справлял нужду. Дама сделала...
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