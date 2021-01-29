Из Челябинска уехала покорять Москву — а теперь у нее корпоративные ученики по всей стране. История FluentRussia

Источник материала: ProBusiness



Екатерина Ездина. Фото из личного архива

Екатерина Ездина — основатель и руководитель группы образовательных компаний FluentRussia . 15 лет назад девушка решилась уйти из найма и начала работать преподавателем русского и английского языков как фрилансер. Она упрямо шла к мечте — открыть собственную языковую школу. И у нее получилось — теперь Екатерина стоит во главе системы для корпоративного обучения, которой пользуются более 150 крупных компаний и тысячи их сотрудников. И в свое дело девушка не вложила ни рубля! Как ей это удалось — читайте в материале.

«Взяла отпуск перед увольнением и пошла искать клиентов»: как я ушла из найма и начала работать на себя

— Я училась в Челябинском государственном университете. Моей специализацией было преподавание русского языка в качестве иностранного. Окончив вуз, я уехала в Москву, чтобы продолжить образование уже в МГУ на курсах менеджмента.

У меня не было какого-то четкого плана, чем я буду заниматься в столице. Я поступила так, как делают многие амбициозные молодые люди из регионов, — поехала в Москву наудачу. Просто надеялась, что у меня все сложится в городе, где есть больше возможностей для развития карьеры.

И мне повезло — я почти сразу смогла найти работу и устроилась помощником руководителя в одно из госучреждений. Работа в госучреждении дала мне ценный опыт в сфере выстраивания коммуникаций с самыми разными людьми. В том числе и с руководителями.

Живя в Москве, я несколько раз меняла места работы — прошла через несколько коммерческих компаний. Но все же решила, что работать на себя мне хочется гораздо больше. Начала с малого — стала давать частные уроки русского языка иностранцам. А когда поняла, что спрос на услуги есть, ушла из найма и занялась открытием собственной школы.



Екатерина Ездина. Фото из личного архива

Я сразу понимала, что хочу строить именно образовательный бизнес, т.к. преподавание — это действительно мое призвание. Но для того чтобы открыть языковую школу, ресурсов у меня не было — ни капитала, ни офиса. Зарплаты в найме уходили на аренду жилья в Москве и прочие жизненные потребности. Тем не менее я решила уволиться, чтобы развивать свое дело хотя бы в качестве преподавателя-фрилансера. Знала, что будет очень тяжело, но верила, что иду в верном направлении. Перед увольнением взяла отпуск и стала искать первых клиентов.

В 2005 году я начала работать как фрилансер — преподавала русский язык экспатам. В таком формате работала около двух лет, но потом все же решила вернуться к идее о собственной языковой школе.

«Принципиально не инвестировала ни рубля»: как я открыла первую школу без офиса и рекламы

В 2007 году запустила свой первый образовательный проект — это был лингвистический центр для корпоративных клиентов. В него я принципиально не инвестировала ни рубля. Решила, что мой бизнес должен сразу же стать самоокупаемым. Придерживаюсь этого правила до сих пор: из собственного кармана я не выделяю ни рубля, деньги на развитие бизнеса расходуются исключительно из той прибыли, которую он сам приносит.

Работать начала без офиса, собеседования с преподавателями устраивала в кафе. Нанимать было трудно, потому что люди часто не верили в то, что мой проект «взлетит». А мне были нужны активные единомышленники, готовые пережить период первой турбулентности и не сломаться. К счастью, нескольких таких я все же сумела найти.

А еще мне повезло, потому что в первый же год работы моим клиентом стал руководитель крупной европейской телекоммуникационной компании. Посмотрев на то, как я веду дела, он пришел ко мне с предложением обучать его сотрудников в Москве английскому. Это был большой «заказ», который гарантировал мне клиентов на месяцы и даже годы вперед. Конечно, отказываться было бы глупо.



Екатерина Ездина. Фото из личного архива

Такой успешный первый контракт сразу же наложил на меня и огромную ответственность. В своем бизнесе я занималась буквально всем: была рекрутером, бухгалтером, юристом, преподавателем, администратором и даже курьером. Но экстремальные условия, когда мне нужно было буквально за месяц подготовиться к совершенно иному уровню нагрузки, — это именно то, что мне было нужно. Я мобилизировалась, набрала команду из 10 преподавателей, разработала новый курс, обучила новичков своим принципам и формату работы.

Я решила, что не буду вкладывать деньги в рекламу, т.к. моим ориентиром стали B2B-клиенты, которые чаще полагались на рекомендации коллег. Поняла, что мне нужно концентрироваться исключительно на B2B-аудитории, работать с сегментом предпринимателей, бизнесменов, руководителей компаний, а также предлагать услуги корпоративного обучения для команд проектов.

Главной проблемой на начальном этапе стала необходимость грамотно себя преподносить. В корпоративном обучении очень важны статус и репутация. А я хоть и была амбициозна, на старте не могла похвастать богатым портфолио или длинным списком клиентов. Приходилось заявлять о себе и завоевывать авторитет: выступать на конференциях, участвовать в профессиональных мероприятиях, проводить мастер-классы с демонстрацией своих умений и возможностей.

«Обзванивала университеты в поисках преподавателей»: как бизнес охватил всю Россию

Первый офис у моей компании появился только спустя 2 года работы — это было небольшое арендованное помещение в бизнес-центре. Это принципиальная позиция — я всегда расширяюсь только после того, как приходят новые корпоративные клиенты. Сначала нахожу клиента и получаю гарантии, что деньги будут, и только потом вкладываю их в развитие.

Моя школа в Москве постепенно привлекала клиентов и вышла на рентабельность, я начала приглашать преподавателей и обучать их работе по моей методике. Курсы центра были востребованы, поэтому я решила подумать о расширении и открыла еще две школы — в Санкт-Петербурге и Тобольске. А затем решила расширить сеть по всей России — к 2017 году у компании было 15 филиалов.

На открытие каждой новой школы, разумеется, требовались определенные затраты — аренда помещения, найм и оплата труда преподавателей, закупка канцелярии и подготовка обучающих материалов. В каждом регионе размер вложений был свой, т.к. отличались арендные ставки на помещения, зарплаты преподавателей и в целом уровень благосостояния. Но в среднем на запуск каждого нового филиала уходило от 500 до 700 тыс. рос. руб. ($ 6620−9270). А сроки подготовки к открытию составляли около 2 месяцев.

Сейчас филиалов с очным обучением у компании нет — мы решили кардинально поменять бизнес-модель и полностью перешли в онлайн.



Екатерина Ездина. Фото из личного архива

Компании требовались квалифицированные преподаватели, которые умеют работать с корпоративными клиентами. Поэтому я начала активно разыскивать и нанимать персонал. Стала связываться с различными образовательными учреждениями и интересоваться перспективными студентами и выпускниками, которые хотели бы попробовать свои силы в корпоративном обучении.

Мы ищем специалистов, у которых не просто высшее профильное образование, но уже есть международные сертификаты по преподаванию английского как иностранного. Это прежде всего показатель мотивации на саморазвитие человека.

Квалификацию сотрудников я оцениваю с помощью собеседований, которые проводят носители языка. Кандидаты, которые прошли отбор, проходят курс обучения: их посвящают в стандарты компании, знакомят с основными принципами работы. Этот процесс мы решили оцифровать — разработали обучающие видеомодули для адаптации и внедрения каждой новой педагогической единицы.

Начинающие преподаватели пробуют себя в качестве ассистентов или стажеров, помогая вести занятия уже опытным. Затем новички сами проводят уроки, в роли учеников выступают наши методисты. Преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, которых я нанимала лично, регулярно устраивают обучающие мастер-классы для сотрудников из регионов.

Поиск и найм преподавателей в компании ведется каждый день. Этим занимаются специалисты кадровой службы. В среднем на подбор и подгототовку специалиста уходит 1−3 недели.

«15 минут в день на изучение языка»: как я нашла свою фишку

Вместе с ростом количества филиалов развиваться стали и форматы обучения. Первые годы мы работали в стандартном формате: преподаватель в назначенное время приезжал в офис и проводил занятие. Но в 2015 году решили полностью трансформироваться.

У нас появилась своя фишка. От множества языковых курсов FluentRussia отличалась форматом обучения — я использовала систему microlearning, когда на изучение языка от человека требовалось всего по 10−15 минут в день. За это время можно выучить несколько полезных фраз и выражений, посмотреть короткое обучающее видео. Такой формат особенно подходил предпринимателям и бизнесменам, которые не могли себе позволить тратить много времени на ежедневные задания.

Также в школе появились курсы общего и бизнес-английского, тренинги по развитию коммуникативных навыков и подготовке к международным экзаменам. Компании стали рассматривать языковые курсы как часть корпоративной культуры. Многие начали предлагать такое обучение сотрудникам в качестве части соцпакета. Поэтому интерес со стороны организаций постоянно подогревался: компания хотела иметь репутацию классного работодателя, поэтому искала корпоративные языковые курсы для персонала. И мы успешно встраивались в эту систему потребностей.



Фото из архива компании

Постепенно я стала понимать, что среди наших клиентов все больше сырьевых компаний из нефтегазовой промышленности. Это натолкнуло меня на мысль запустить отраслевые языковые курсы. Я понимала, что нужно давать такой концентрированный материал, чтобы нефтяник мог вести разговор с подрядчиком и работать с иностранными коллегами. Стандартное языковое обучение для этого не слишком подходит, т.к. уйдет уйма времени на то, чтобы дойти до узкоспециальной лексики, которая им нужна. Сейчас часто говорят о техническом английском — именно это я и запустила в своей школе еще много лет назад. Примерно за 4 месяца мы можем подготовить человека к общению с иностранными коллегами в своей отрасли.

Еще одно усовершенствование, которое мы внедрили в процессе работы, — это гибкое время обучения. Сейчас наши ученики могут заниматься тогда, когда им удобно — в любое время суток: можно предварительно заказать уроки онлайн, выбрав удобное для себя время. Для этого мы разработали корпоративную онлайн-платформу Beconnected и мобильное приложение. Но и живое общение с нашими «студентами» мы сохраняем — приглашаем их общаться в клубы в неформальной обстановке.

Чем дольше я работала с корпоративными клиентами, тем лучше понимала, что наша задача — не предложить идеальную систему обучения, а дать как можно больше различных инструментов для обучения.

Человек сам выберет то, что ему удобнее. Не нужно тащить его на аркане и говорить, что «так будет лучше для вас». Люди, особенно в корпоративной среде, четко знают, что им подходит. И чем больше у них выбор инструментов обучения, тем проще они осваивают язык. Сейчас актуален «обучающий конструктор», когда человек сам решает, как собрать из него свой собственный курс изучения языка.

«Преподаватели отказались от занятий еще до локдауна»: как школа пережила пандемию

Весной 2020 года нашу сферу ожидал большой шок — пандемия, локдауны во многих городах. Некоторые преподаватели почти сразу отказались от проведения занятий — еще до карантинных мер. Компании массово переводили сотрудников на «удаленку», а значит, и школа должна была перестроиться.

С началом пандемии мы перешли на формат онлайн-обучения. Это для нас было очень просто, т.к. онлайн-платформа со всеми материалами и возможностями уже была разработана. У нас уже был комплекс различных видеомодулей. Мы просто провели с преподавателями мастер-классы по проведению занятий в онлайн-формате через Zoom. С большинством такие варианты уже были проработаны еще до того, как COVID-19 распространился.

И, к моему удивлению, мы сумели не потерять ни одного корпоративного клиента. Я считаю это успехом. Кроме того, мы нашли способ привлекать и новых учеников. Для этого дали тысячам сотрудников компаний, которые еще не стали нашими клиентами, возможность заниматься на онлайн-платформе в течение 4 месяцев бесплатно. Причем даже посещать занятия с педагогами можно было без какой-либо оплаты. Это был жест доброй воли, который принес нам огромное количество лояльных людей: после бесплатного периода они захотели продолжить сотрудничество и привели знакомых. Думаю, это история про карму или про круговорот энергии в природе.

«20 тысяч студентов и бесплатная горячая линия английского»: как развивается компания сейчас

Сейчас в компании работает свыше 800 сотрудников: преподаватели, клиентские менеджеры, методисты, бухгалтеры, IT-специалисты. В штате более 500 преподавателей, услугами пользуются свыше 150 корпоративных клиентов. Обучение в центрах прошли более 20 000 студентов.

С компаниями мы предпочитаем работать вдолгую: обычно сотрудничество длится годами. Чтобы подогревать интерес, мы постоянно совершенствуем свою клиентскую программу лояльности. Лояльность помогают сохранить такие приемы, как скидки на обучение для семей и друзей студентов, неформальные встречи в языковом клубе, показы фильмов на английском, бесплатный доступ к материалам платформы и возможностям практики после окончания обучения. А во время пандемии для всех мы подготовили дизайнерские маски.



Екатерина Ездина. Фото из личного архива

Основную долю выручки нашей компании приносит преподавание английского и русского языков. Но мы все равно решили развивать и другие языковые направления — например, испанский, корейский, китайский и арабский. Разрабатываем обучающий курс под нужды каждой компании отдельно — т.е. под конкретные задачи. Программы изучения английского языка могут кардинально отличаться друг от друга в двух разных компаниях — причем как по содержанию, так и по стоимости.

В 2020 году мы открыли новый В2В-проект в формате корпоративных тренингов. Бизнес-спикеры — носители языка развивают коммуникативные навыки сотрудников: обучают ведению переговоров и деловой переписки, публичным выступлениям на английском.

Сейчас мы решили все-таки охватить и B2C-сегмент аудитории, запускаем программы для более широкого круга студентов. Например, в прошлом году у нас стартовали курсы по программированию, физике и математике на русском и английском для детей и взрослых.



Екатерина Ездина. Фото из личного архива

Кое-что остается неизменным — мы все так же не привлекаем инвестиции, работаем на собственные средства. В последнее время делаем вложения в EdTech- и ИT-технологии. Например, мы стали проводить образовательные фестивали, вебинары с педагогами и носителями языка, открыли разговорный англоязычный клуб, проводим ежегодную HR EdTech-конференцию.

Рекламу покупаем только для продвижения некоммерческих проектов и новых направлений бизнеса, клиентов привлекаем в основном благодаря рекомендациям, а также участвуем в тендерах.

«Поставила в офисе детский манеж»: как совмещать роли мамы и профессионала

По натуре я трудоголик. Работа — это огромная часть моей жизни. При этом я — семейный человек, у меня есть чудесный муж и ребенок. Но личную жизнь и работу мне постоянно приходится совмещать. Из роддома с младенцем на руках я ехала на деловую встречу. В офисе поставила детский манеж, чтобы сын мог играть, пока я работаю.

Мне часто говорили: «Иди в декрет, займись сыном». Но я не представляю своей жизни без погружения в работу, для меня это важно. И я уверена, что могу совмещать роли мамы и профессионала. Муж меня очень поддерживает, поэтому пока получается успевать на всех фронтах.

В моей жизни нет выходных и отпусков, потому что семья — это моя жизнь, но и клиенты — тоже моя жизнь. И ни от одной из ее частей я не готова отказываться.



Екатерина Ездина. Фото из личного архива

К слову, такой политики я придерживаюсь и в отношении своих сотрудников. Я всегда открыта к тому, что дети работников будут в офисе, могут приходить с ними на работу. Даже не против, если кто-то поставит манеж или кроватку для малыша в офисе — я все понимаю и готова создавать условия для комфортной работы в таком формате.

А еще я считаю, что предпринимательство — это тоже призвание. Конечно, нельзя родиться бизнесменом, однако можно добиться того, чтобы твоя профессия стала не просто источником заработка, но делом всей жизни. Бизнесмена в себе нужно воспитывать. Нужно подготовить себя к тому, что трудностей будет много, но с любой из них можно справиться.

Нельзя предугадать, какими будут препятствия: что-то может пойти не по плану, а, казалось бы, надежные люди могут разочаровать. Но важно не опускать руки и идти вперед.

Бизнес — это игра вдолгую. Нужно воспринимать неудачи не как поражение или финал своей работы, а как проверку на прочность, как закалку. И только так можно найти путь к успеху. Проверено на себе.

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