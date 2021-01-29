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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы причины, по которым люди стонут и мычат во сне Прежде чем начинать лечение, нужно понять, что является причиной мычания и стонов во сне.

Стоны, вой и мычание во сне носит название катафрения. Спящий даже не подозревает, что с ним происходит ночью, а вот его домочадцы могут не спать из-за стонов. Как показывает статистика, от ночных стонов чаще всего страдают мужчины, в редких случаях – дети.Катафрения появляется во время фазы быстрого сна и чаще всего это происходит уже под утро. Человек делает глубокий вдох, задерживает дыхание и выдыхает со стоном. Длительность такого выдоха составляет до 60 секунд.Ночные стоны можно спутать и с другими патологиями, но у них есть свои отличия:храп происходит на вдохе, а стоны во время выдоха;при апноэ происходит задержка дыхания перед вдохом, а во время стона – перед выдохом;мычание может возникать как при катафрении, так и во время эпилептического припадка;разговор во сне вовсе не связан с дыханием.Прежде чем начинать лечение, нужно понять, что является причиной мычания и стонов во сне.