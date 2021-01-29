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Названы причины, по которым люди стонут и мычат во сне

29.01.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы причины, по которым люди стонут и мычат во сне
Иллюстративное фото
Многие люди во сне часто стонут и мычат, не понимая, почему так происходит и что с этим делать. Врачи сталкиваются со многими патологиями, среди которых являются удушье и беспокойный сон. Есть способы, которые помогут решить данную проблему.

Стоны, вой и мычание во сне носит название катафрения. Спящий даже не подозревает, что с ним происходит ночью, а вот его домочадцы могут не спать из-за стонов. Как показывает статистика, от ночных стонов чаще всего страдают мужчины, в редких случаях – дети.

Катафрения появляется во время фазы быстрого сна и чаще всего это происходит уже под утро. Человек делает глубокий вдох, задерживает дыхание и выдыхает со стоном. Длительность такого выдоха составляет до 60 секунд.

Ночные стоны можно спутать и с другими патологиями, но у них есть свои отличия:

храп происходит на вдохе, а стоны во время выдоха;

при апноэ происходит задержка дыхания перед вдохом, а во время стона – перед выдохом;

мычание может возникать как при катафрении, так и во время эпилептического припадка;

разговор во сне вовсе не связан с дыханием.

Прежде чем начинать лечение, нужно понять, что является причиной мычания и стонов во сне.
 
 
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Прежде чем начинать лечение, нужно понять, что является причиной мычания и стонов во сне.
 
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