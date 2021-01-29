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Очередной максимум доллара? Пока, нет. Рассказываем, когда?

29.01.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Очередной максимум доллара? Пока, нет. Рассказываем, когда?
Иллюстративное фото
Думаете, что недавняя девальвация и дальнейший рост курса американской валюты — это финал? Вынуждены огорчить — это только начало! Сейчас умнейшие умы на финансовом рынке ломают голову, как же остановить рост стоимости доллара, но пока что вариантов не так много.

Поэтому на следующей неделе ждем дальнейшего укрепления «американца».

Да, белорусский рубль сильно связан с российским, а у «россиянина» сейчас большие проблемы:

дешевеющая нефть

угроза санкций

бегство инвесторов из активов

— в РФ уже, кстати, всерьез обсуждают ситуацию, когда крупных экспортеров административно обяжут сливать валюту на рынке, чтобы удержать курс российского рубля на приемлемом уровне.

Пока же звучат прогнозы, что доллар в РФ будет стоить и 78, и 80 RUB. Если такие сценарии реализуются американскую валюту в Беларуси будут продавать по 2,75-2,8 BYN.

И все эти варианта рублевого апокалипсиса возможны уже в первую неделю февраля!

Вернемся в сегодня. 29 января, в пятницу, на Центробанк РФ установил на выходные следующие курсы:

доллар вырос на 6,73 копейки, до 76,2527 RUB

евро подорожал на 16,53 копейки, до 92,2963 RUB

Ситуация с белорусским рублем еще хуже. В Беларуси 29 января подорожали все три основные валюты.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 января 2021-го года выглядят следующим образом:

курс доллара ушел вверх на 0,0034 (+0,13%), до 2,6262 белорусского рубля

курс евро подрос на 0,0087 (+0,27%), до 3,1798 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0096 (+0,28%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4458 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси 29 января подорожали все три основные валюты.
 
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