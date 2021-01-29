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Очередной максимум доллара? Пока, нет. Рассказываем, когда?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Поэтому на следующей неделе ждем дальнейшего укрепления «американца».
Да, белорусский рубль сильно связан с российским, а у «россиянина» сейчас большие проблемы:
дешевеющая нефть
угроза санкций
бегство инвесторов из активов
— в РФ уже, кстати, всерьез обсуждают ситуацию, когда крупных экспортеров административно обяжут сливать валюту на рынке, чтобы удержать курс российского рубля на приемлемом уровне.
Пока же звучат прогнозы, что доллар в РФ будет стоить и 78, и 80 RUB. Если такие сценарии реализуются американскую валюту в Беларуси будут продавать по 2,75-2,8 BYN.
И все эти варианта рублевого апокалипсиса возможны уже в первую неделю февраля!
Вернемся в сегодня. 29 января, в пятницу, на Центробанк РФ установил на выходные следующие курсы:
доллар вырос на 6,73 копейки, до 76,2527 RUB
евро подорожал на 16,53 копейки, до 92,2963 RUB
Ситуация с белорусским рублем еще хуже. В Беларуси 29 января подорожали все три основные валюты.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 января 2021-го года выглядят следующим образом:
курс доллара ушел вверх на 0,0034 (+0,13%), до 2,6262 белорусского рубля
курс евро подрос на 0,0087 (+0,27%), до 3,1798 белорусского рубля
российский рубль стал дороже на 0,0096 (+0,28%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4458 белорусского рубля, за сотню.
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В Беларуси 29 января подорожали все три основные валюты.
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