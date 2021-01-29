Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередной максимум доллара? Пока, нет. Рассказываем, когда? В Беларуси 29 января подорожали все три основные валюты.

Поэтому на следующей неделе ждем дальнейшего укрепления «американца».Да, белорусский рубль сильно связан с российским, а у «россиянина» сейчас большие проблемы:дешевеющая нефтьугроза санкцийбегство инвесторов из активов— в РФ уже, кстати, всерьез обсуждают ситуацию, когда крупных экспортеров административно обяжут сливать валюту на рынке, чтобы удержать курс российского рубля на приемлемом уровне.Пока же звучат прогнозы, что доллар в РФ будет стоить и 78, и 80 RUB. Если такие сценарии реализуются американскую валюту в Беларуси будут продавать по 2,75-2,8 BYN.И все эти варианта рублевого апокалипсиса возможны уже в первую неделю февраля!Вернемся в сегодня. 29 января, в пятницу, на Центробанк РФ установил на выходные следующие курсы:доллар вырос на 6,73 копейки, до 76,2527 RUBевро подорожал на 16,53 копейки, до 92,2963 RUBСитуация с белорусским рублем еще хуже. В Беларуси 29 января подорожали все три основные валюты.курс доллара ушел вверх на 0,0034 (+0,13%), до 2,6262 белорусского рублякурс евро подрос на 0,0087 (+0,27%), до 3,1798 белорусского рубляроссийский рубль стал дороже на 0,0096 (+0,28%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4458 белорусского рубля, за сотню.